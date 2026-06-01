Nagle odwołano premierę nowego filmu na VOD. Wszystko dlatego, że ta produkcja zgarnia miliony w kinach

Tym samym produkcja pozostanie w kinach na okres półtora miesiąca.

Jeszcze kilka tygodni temu mało kto przypuszczał, że niezależny horror z budżetem wynoszącym zaledwie 750 tysięcy dolarów stanie się jednym z największych kinowych fenomenów roku. Tymczasem Obsesja nie tylko przyciąga tłumy do sal kinowych, ale również zmusiła wytwórnię do zmiany wcześniejszych planów dystrybucyjnych. Obsesja – zrezygnowano z szybkiej premiery filmu na VOD Film w reżyserii Curry'ego Barkera miał pierwotnie trafić do dystrybucji cyfrowej już 2 czerwca. Universal Pictures i Focus Features zdecydowały jednak o anulowaniu tej daty. Produkcja pozostanie dostępna wyłącznie w kinach przez 45 dni, co zazwyczaj zarezerwowane jest dla największych i najbardziej dochodowych premier studia.

Decyzja nie jest przypadkowa. W trzeci weekend obecności na ekranach Obsesja ponownie poprawiło swój wynik finansowy. Film zarobił 27 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 13 procent względem poprzedniego weekendu. W sytuacji, gdy zainteresowanie widzów nie słabnie, wcześniejsze udostępnienie produkcji w serwisach cyfrowych mogłoby wywołać niezadowolenie właścicieli kin. Do tej pory Obsesja zgromadziła już 148 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Aż 105 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego, a film nadal nie zadebiutował jeszcze we wszystkich zagranicznych krajach. Oznacza to, że wynik końcowy może okazać się znacznie wyższy.

Sukces jest tym bardziej imponujący, że produkcja została pokazana publiczności po raz pierwszy podczas programu Midnight Madness na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Według twórców koszt realizacji zamknął się w kwocie około 750 tysięcy dolarów. W branży filmowej od lat funkcjonują przykłady niskobudżetowych projektów, które osiągnęły spektakularne zwroty z inwestycji. Paranormal Activity z 2007 roku kosztowało około 15 tysięcy dolarów, a globalnie zarobiło blisko 193 miliony dolarów. Jeszcze wcześniej Blair Witch Projekt z 1999 roku, stworzone za około 60 tysięcy dolarów, wygenerowało około 248 milionów dolarów przychodów na całym świecie. Oba filmy udowodniły, że oryginalny pomysł i skuteczne zainteresowanie widzów mogą przynieść znacznie większe zyski niż wielomilionowe superprodukcje. Wszystko wskazuje na to, że Obsesja może pójść o krok dalej. Niektóre prognozy zakładają, że do końca kinowej dystrybucji produkcja przekroczy granicę 300 milionów dolarów wpływów. Obsesja - recenzja filmu. Kochasz mnie?

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.