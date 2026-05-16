Nadejdzie nowa era kinowego Władcy Pierścieni? Peter Jackson wrócił do rozmów o ekranizację Silmarillionu

Reżyser ujawnił, że trwają negocjacje dotyczące praw do jednych z najważniejszych historii ze świata Tolkiena.

Wygląda na to, że uniwersum Władca Pierścieni może w przyszłości przeżyć prawdziwe odrodzenie. Peter Jackson ujawnił podczas festiwalu w Cannes, że trwają rozmowy dotyczące zdobycia praw do ekranizacji Silmarillion, a także Niedokończonych opowieści. Dla wielu fanów fantasy spełniłoby się w ten sposób wielkie marzenie. O tych potencjalnych ekranizacjach mówi się przecież od wielu lat. Dlaczego dopiero teraz pojawia się nadzieja? Władca Pierścieni wkroczy w nową erę? Jest nadzieja na filmowy Silmarillion Jackson przyznał, że przez lata temat był praktycznie niemożliwy do ruszenia ze względu na stanowisko Christophera Tolkiena — syna autora Władcy Pierścieni. Chronił literackiego dziedzictwa ojca i nie chciał oddawać praw do kolejnych książek. Jak wspomina Jackson:

Christopher Tolkien absolutnie nie chciał nawet słyszeć o ekranizacjach tych historii. Sytuacja zmieniła się jednak po śmierci Christophera w 2020 roku. Jak przyznaje reżyser, młodsze pokolenie zarządzające spuścizną Tolkiena jest znacznie bardziej otwarte na rozmowy z Warner Bros. i ekipą odpowiedzialną za filmowego Władcę Pierścieni.

Ważne wyjaśnienie. Wielu widzów błędnie zakłada, że serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy jest ekranizacją Silmarillionu. Tak jednak nie jest. Amazon nie posiada praw do samego Silmarillionu. Serial bazuje głównie na dodatkach i przypisach zawartych we Władcy Pierścieni oraz innych fragmentach twórczości Tolkiena dotyczących Drugiej Ery Śródziemia. Co ważne, mowa tu o prawach do telewizyjnej ekranizacji. Twórcy produkcji musieli wielokrotnie dopowiadać własne wątki i zmieniać chronologię wydarzeń. Czym jest Silmarillion? To wydana po śmierci Tolkiena książka opracowana przez Christophera Tolkiena, będąca wielką mitologią całego świata Ardy — od stworzenia świata aż po wydarzenia poprzedzające Hobbita i Władcę Pierścieni. Znajdują się tam historie o pierwszych wojnach Śródziemia, upadku elfickich królestw, potężnym Morgothcie — dawnym panu Saurona — oraz legendarnych bohaterach takich jak Beren i Lúthien czy Túrin Turambar. Właśnie te opowieści wielu fanów uważa za najbardziej epickie i najbardziej „filmowe” historie całego uniwersum Tolkiena. Na razie nie wiadomo, czy negocjacje zakończą się sukcesem. Jeśli jednak prawa rzeczywiście trafią do Warnera i Petera Jacksona, może to oznaczać początek zupełnie nowej ery filmowego Śródziemia — znacznie większej i bardziej ambitnej niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










