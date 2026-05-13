Twórca Władcy Pierścieni ze Złotą Palmę w Cannes

Ruszyła 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. I wygląda na to, że kontrowersje dotyczące zbyt małej liczby kobiet w konkursie głównym, o których pisaliśmy niedawno, wcale nie przeszkodziły organizatorom w efektownym rozpoczęciu imprezy. Jednym z najważniejszych momentów ceremonii otwarcia było wręczenie honorowej Złotej Palmy Peterowi Jacksonowi — reżyserowi doskonale znanemu wszystkim fanom Władcy Pierścieni.

Peter Jackson z honorową Złotą Palmę

Nagrodę wręczył mu Elijah Wood, czyli ekranowy Frodo Baggins. Aktor wspominał ze sceny moment, gdy dowiedział się, że dostał rolę u Jacksona.