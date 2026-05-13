Twórca Władcy Pierścieni ze Złotą Palmę w Cannes

Peter Jackson otrzymał honorową nagrodę. Wręczył mu ją Elijah Wood, gwiazda filmów ze słynnej serii fantasy.
Ruszyła 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. I wygląda na to, że kontrowersje dotyczące zbyt małej liczby kobiet w konkursie głównym, o których pisaliśmy niedawno, wcale nie przeszkodziły organizatorom w efektownym rozpoczęciu imprezy. Jednym z najważniejszych momentów ceremonii otwarcia było wręczenie honorowej Złotej Palmy Peterowi Jacksonowi — reżyserowi doskonale znanemu wszystkim fanom Władcy Pierścieni.
Peter Jackson z honorową Złotą Palmę
Nagrodę wręczył mu Elijah Wood, czyli ekranowy Frodo Baggins. Aktor wspominał ze sceny moment, gdy dowiedział się, że dostał rolę u Jacksona.
Usiadłem wtedy na podłodze w swoim pokoju i wiedziałem, że moje życie podzieliło się na ‘przed’ i ‘po’.
Sam Jackson podczas przemówienia wrócił pamięcią do początków swojej kariery. Opowiadał, że debiutancki Zły smak kręcił przez cztery lata wyłącznie w weekendy, równolegle pracując jako grawer fotograficzny w Nowej Zelandii.
Gdyby film się tutaj nie sprzedał, wróciłbym do Nowej Zelandii i swojej dawnej pracy. Na szczęście sprzedał się bardzo dobrze. To rozpoczęło moją karierę.
Reżyser przypomniał także, jak ważne dla sukcesu Drużyny Pierścienia okazało się właśnie Cannes. W 2001 roku pokazano tam 20 minut materiału z filmu, co — jak przyznał — wyraźnie zmieniło nastawienie widzów.
To zmieniło postrzeganie filmu. Kiedy Drużyna Pierścienia weszła do kin w grudniu, była już wyczekiwanym filmem.
Po przemówieniu Jackson otrzymał długą owację na stojąco. Organizatorzy przygotowali również muzyczny występ francuskich wokalistek Theodory i Oklou. Ceremonię otwarcia rozpoczęły Jane Fonda i Gong Li, a na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Demi Moore, Park Chan-wook, Chloé Zhao i Stellan Skarsgård – członkowie jury festiwalu. Impreza potrwa do 23 maja.
