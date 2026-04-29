Gigabyte kończy 40 lat – premiera AORUS RTX 5090 INFINITY tuż za rogiem?

Paweł Rudy
2026/04/29 14:44
Spekulacje co do RTX 5090 dla entuzjastów podgrzewają rocznicowe posty z hasłem “Infinity”, które wcześniej padło na CES 2026 przy zapowiedzi najmocniejszej wersji.

W Las Vegas Gigabyte pokazał jedynie tę konstrukcję, ale przez kilka miesięcy nie pojawiły się o niej żadne konkretne informacje.

Typowe pierwiosnki rynkowej premiery nie pojawiły się od początku roku aż do dziś.

Teraz producent mówi o rocznicowych premierach produktów, a w komunikacji wokół wydarzenia przewija się motyw „Infinity”, więc naturalnym kandydatem do debiutu jest właśnie RTX 5090 INFINITY.

Co wyróżnia potężnego RTX 5090 INFINITY?

Gigabyte podczas targów opisywał INFINITY jako niestandardową wersję RTX 5090 dla entuzjastów, opartą o PCB w układzie, znanym z Founders Edition, czyli z rozdzieloną płytką i chłodzeniem typu double flow-through, które ma poprawiać przepływ powietrza przez radiator i backplate.

W centrum chłodzenia ma pracować dodatkowy wentylator (Overdrive Fan), uruchamiany przy większym obciążeniu, a sama karta ma zachować relatywnie kompaktowy jak na ten segment rozmiar (ok. 33 cm długości i 14,5 cm wysokości).

Na razie to wciąż sygnały z informacji marketingowej, więc kluczowe będą twarde detale, a więc cena, daty dostępności i to, czy INFINITY będzie normalnym modelem w portfolio AORUS, czy raczej tylko krótką, okolicznościową serią.

Jeśli w najbliższych dniach pojawią się oficjalne zegary i strony produktowe na konkretne kraje z pełną specyfikacją, będzie to pierwszy realny znak, że premiera faktycznie jest „za rogiem”.

Będziecie czekać na dostępność tej karty w polskich sklepach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło:https://www.aorus.com/pl-pl/graphics-cards/gv-n5090aorus-if-32gd/Key-Features

