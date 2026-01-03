Nie tylko pamięć RAM. AMD i Nvidia mają znacząco podnieść ceny kart graficznych w 2026 roku

Źródłem doniesień jest serwis Newsis, który twierdzi, że podwyżki są bezpośrednim skutkiem wysokich kosztów pamięci na rynku sprzętu komputerowego. Wzrost cen tych komponentów wynika przede wszystkim z masowej budowy centrów danych dla sztucznej inteligencji, co doprowadziło do ogromnego popytu na pamięć i inne podzespoły. Jeśli informacje się potwierdzą, pierwsze wzrosty cen kart graficznych zostaną wprowadzone już w ciągu najbliższych tygodni.

Znaczące podwyżki kart graficznych AMD i Nvidia

Jak twierdzą branżowe źródła Newsis, sytuacja ma się stopniowo pogarszać. Początkowe podwyżki mają wejść w życie w styczniu w przypadku AMD oraz w lutym w przypadku Nvidii, jednak obie firmy mają sukcesywnie zwiększać ceny przez cały rok. Podwyżki mają dotknąć między innymi już i tak bardzo drogie układy graficzne, takie jak seria Nvidia GeForce RTX 50 oraz AMD Radeon RX 9000. Według Newsis cena modelu Nvidia RTX 5090, który zadebiutował z sugerowaną ceną 1999 dolarów, może w ciągu roku wzrosnąć nawet do 5000 dolarów.