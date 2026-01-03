Nie tylko pamięć RAM. AMD i Nvidia mają znacząco podnieść ceny kart graficznych w 2026 roku

Zgodnie z nowym raportem zarówno AMD, jak i Nvidia planują znaczące podwyżki cen konsumenckich kart graficznych w 2026 roku.
Źródłem doniesień jest serwis Newsis, który twierdzi, że podwyżki są bezpośrednim skutkiem wysokich kosztów pamięci na rynku sprzętu komputerowego. Wzrost cen tych komponentów wynika przede wszystkim z masowej budowy centrów danych dla sztucznej inteligencji, co doprowadziło do ogromnego popytu na pamięć i inne podzespoły. Jeśli informacje się potwierdzą, pierwsze wzrosty cen kart graficznych zostaną wprowadzone już w ciągu najbliższych tygodni.
Znaczące podwyżki kart graficznych AMD i Nvidia
Jak twierdzą branżowe źródła Newsis, sytuacja ma się stopniowo pogarszać. Początkowe podwyżki mają wejść w życie w styczniu w przypadku AMD oraz w lutym w przypadku Nvidii, jednak obie firmy mają sukcesywnie zwiększać ceny przez cały rok. Podwyżki mają dotknąć między innymi już i tak bardzo drogie układy graficzne, takie jak seria Nvidia GeForce RTX 50 oraz AMD Radeon RX 9000. Według Newsis cena modelu Nvidia RTX 5090, który zadebiutował z sugerowaną ceną 1999 dolarów, może w ciągu roku wzrosnąć nawet do 5000 dolarów.
Powody planowanych podwyżek są jednoznaczne. Produkcja kart graficznych staje się coraz droższa, a jednocześnie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją takie jak OpenAI, pochłaniają ogromne ilości sprzętu. Prezes Nvidii Jensen Huang stwierdził niedawno, że kolejne generacje AI będą wymagały “100 razy większej mocy obliczeniowej” niż starsze modele, z kolei CEO Microsoftu zauważył, że firma nie dysponuje wystarczającą ilością energii elektrycznej, aby zainstalować wszystkie posiadane już układy GPU.
GramTV przedstawia:
Niezależnie od tego, jak oceniana jest popularność generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych, faktem pozostaje, że wspomniane korporacje skupują ogromne ilości kart graficznych i pamięci, zakładając konieczność wykorzystania wręcz absurdalnych ilości sprzętu w przyszłych projektach. Skutkiem tego jest gwałtowny wzrost popytu, a co za tym idzie cen. AMD i Nvidia są również świadome, że mogą sprzedawać sprzęt firmom AI znacznie drożej, ponieważ ich rozwój w dużej mierze zależy od dostępu do odpowiedniego hardware’u.
Dla przeciętnego konsumenta składającego komputer do gier oznacza to jedno – jeśli raport okaże się prawdziwy, a ceny podzespołów PC w nadchodzących miesiącach drastycznie wzrosną, głównie z powodu klasycznych mechanizmów podaży i popytu na rynku sprzętowym, wówczas możliwość upgrade’u komputera będzie nie do udźwignięcia. Jednocześnie coraz więcej firm z branży gier wideo deklaruje chęć szerokiego wykorzystania AI w procesie produkcji. Przykładem jest Square Enix, które planuje zastąpić do 70 procent testów QA sztuczną inteligencją do 2027 roku oraz Ubisoft, którego prezes uważa AI za rewolucję porównywalną z przejściem branży na grafikę 3D.