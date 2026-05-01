Netflix drożeje w Polsce. Znacznie wyższe ceny wszystkich abonamentów

Platforma przedstawiła nowe ceny dla Polski.

Netflix wprowadza podwyżki cen abonamentu w Polsce. Zmiany zaczęły obowiązywać i obejmują wszystkie dostępne pakiety, a także koszt dodania dodatkowych użytkowników. Choć wzrosty nie przekraczają 10 zł miesięcznie, to dotykają każdego wariantu subskrypcji. Netflix – nowe ceny abonamentów w Polsce Zgodnie z nowym cennikiem plan Podstawowy kosztuje teraz 37 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 33 zł. Plan Standardowy podrożał z 49 zł do 55 zł, natomiast za wariant Premium trzeba zapłacić 75 zł miesięcznie, podczas gdy wcześniej było to 67 zł.

Zmiany dotyczą również opcji współdzielenia kont. Dodanie dodatkowego użytkownika kosztuje teraz 16 zł miesięcznie. W planie standardowym można przypisać jedną dodatkową osobę, a w planie premium maksymalnie dwie. W praktyce oznacza to, że z pakietu premium mogą korzystać trzy gospodarstwa domowe, a koszt dla jednego z nich wynosi około 36 zł miesięcznie.

Nowe ceny obejmują zarówno nowych, jak i dotychczasowych użytkowników. W przypadku obecnych subskrybentów podwyżki będą wprowadzane stopniowo, zgodnie z indywidualnym cyklem rozliczeniowym. Platforma zapowiada, że każdy użytkownik zostanie poinformowany o zmianach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby korzystające z serwisu mogą w każdej chwili zmienić plan lub zrezygnować z subskrypcji bez dodatkowych opłat. Decyzja o podwyżkach zapadła mimo bardzo dobrych wyników finansowych firmy. W pierwszym kwartale przychody Netflixa sięgnęły 12,25 mld dolarów, co znacząco przewyższyło oczekiwania analityków. Platforma wskazuje jednak, że zbliża się do granicy wzrostu liczby subskrybentów, dlatego zamierza zwiększać wpływy i inwestować je w nowe produkcje oraz rozwój oferty. Podwyżki będą odczuwalne przede wszystkim dla osób odnawiających subskrypcję w maju, gdyż nowe stawki zaczynają obowiązywać wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym.

