Gry będą kosztować 80 dolarów? Amerykański bank twierdzi, że firmy powinny podnieść ceny

Radosław Krajewski
2026/05/05 11:00
Gracze powinni przygotować się na podwyżkę cen gier.

Premiera Grand Theft Auto 6 może wyznaczyć nowy standard cenowy dla całej branży gier. Według najnowszej notatki inwestorskiej przygotowanej przez Bank of America, Take-Two powinno rozważyć ustalenie ceny gry na poziomie 80 dolarów, co mogłoby zapoczątkować szerszy trend podwyżek w tym sektorze. Tło tych rozważań jest jasne, koszty produkcji gier rosną w szybkim tempie i coraz mocniej obciążają wydawców.

GTA 6 – gra ustanowi nowy próg cenowy wynoszący 80 dolarów?

Analitycy banku uczestniczyli w wydarzeniu iicon w Las Vegas, gdzie szef Take-Two, Strauss Zelnick, odniósł się do kwestii cen nowych produkcji. Na tej podstawie wskazano, że GTA 6 mogłoby stać się tytułem, który otworzy drogę do powszechnego wprowadzenia wyższej półki cenowej.

Omar Dessouky, analityk Bank of America odpowiedzialny za raport, podkreślił, że sytuacja branży nie jest obecnie łatwa, a rozmowy z uczestnikami wydarzenia potwierdzają wyzwania stojące przed rynkiem:

Uważamy, że w interesie Take-Two, zarówno jako wydawcy, jak i partnera wielu deweloperów, leży podniesienie poziomu cen dla całej branży.

Zdaniem analityka, jeżeli jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii zadebiutuje w cenie 70 dolarów, rynek może mieć problem z zaakceptowaniem wyższych stawek w przyszłości.

Take-Two już wcześniej odegrało istotną rolę w zmianach cenowych, wprowadzając w 2020 roku model 70 dolarów przy okazji premiery NBA 2K21. Firma argumentowała to wzrostem kosztów produkcji, które w ciągu dekady zwiększyły się nawet o 300%. Co istotne, wydawca informował później, że nowa cena nie spotkała się z wyraźnym sprzeciwem graczy i szybko została zaakceptowana jako standard dla dużych premier.

Nie wszystkie firmy podążają jednak tą samą ścieżką. Nintendo oferuje Mario Kart World w cenie 80 dolarów, choć początkowo gracze mogli nabyć grę taniej w zestawie ze sprzętem. Co ciekawe, Take-Two potrafi stosować bardziej elastyczną politykę, czego przykładem jest Mafia: The Old Country wyceniona na 50 dolarów, która odniosła sukces sprzedażowy.

Podczas wystąpienia na iicon Strauss Zelnick zauważył, że w ujęciu realnym ceny gier wcale nie rosną, a wręcz spadają, jeśli uwzględnić inflację:

Kiedy spojrzymy na wpływ inflacji na niemal wszystkie produkty, które kupujemy, ceny dużych premier gier wideo w rzeczywistości spadły. Od dekady utrzymują się na poziomie 60 do 70 dolarów i to nie ma większego sensu.

Eksperci branżowi zwracają uwagę, że brak znaczących podwyżek cen jest jednym z powodów rosnącej popularności dodatków DLC i mikropłatności, które mają rekompensować rosnące budżety produkcyjne. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że gracze są gotowi zaakceptować wyższe ceny. Rhys Elliott z Alinea Analytics przekonuje, że nawet w trudniejszych warunkach ekonomicznych konsumenci wydają pieniądze na najbardziej pożądane produkty.

Rosnące ceny nie muszą ograniczać wydatków. Rynek jest w stanie to udźwignąć.

Warto jednak mieć na uwadze, że gracze mogą być bardziej skłonni zapłacić za GTA 6 wyższą kwotą, ze względu nie tylko na renomę Rockstar Games, ale również wielkość gry oraz czas oczekiwania na kolejną odsłonę serii. W przypadku innych gier, jak chociażby ekskluzywnych tytułów od Sony, nowych Assassin’s Creedów, czy Call of Duty, ta zasada może nie obowiązywać i gracze nie będą chcieli kupować gry w tak wysokich cenach. Tym samym prowadzić to będzie do mniejszej sprzedaży tych tytułów w premierowym okresie.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/gta-6-should-be-80-and-other-companies-should-raise-prices-too-bank-of-america-says/1100-6539759/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 11:26

Całkiem już ich pogrzało.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:11

Wiecie co? Widziałem ostatnio filmik, gdzie pokazywali możliwy rozmiar mapy. I podobno gra ma przytłmaczać Crimson Desert który ma mapę podobną do RDR2. Fakt, że mapa GTA będzie w dużej części otwartym terenem. 

Znając też Rockstara, jest podejrzenie, że GTA 6 będzie wymiatać, prawda? 

Więc wg mnie, jeżeli gra spełni oczekiwania, a może nawet je przewyższy, to mogą spokojnie sobie życzyć 80$. Czy to oznacza, że każdy powinien podnieść wtedy cenę do 80$? 

Tak, jeżeli dostarczą produkt porównywalnej jakości. Pytanie ile firm AAA dało radę dorównać ponad 10-letniemu GTA 5? Albo RDR2 które ma swoje lata? Ile RPG dorównuje Kingdome Come 2, Baldur's Gate 3 czy Cyberpunk 2077? 

Ja przypomnę, że już parę firm próbowało podnosić ceny. I co się okazało? Że ich miernota się nie sprzedaje i za chwilę je opuszczali i jeszcze udawali, że robią nam przysługę.  




