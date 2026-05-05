Gry będą kosztować 80 dolarów? Amerykański bank twierdzi, że firmy powinny podnieść ceny

Gracze powinni przygotować się na podwyżkę cen gier.

Premiera Grand Theft Auto 6 może wyznaczyć nowy standard cenowy dla całej branży gier. Według najnowszej notatki inwestorskiej przygotowanej przez Bank of America, Take-Two powinno rozważyć ustalenie ceny gry na poziomie 80 dolarów, co mogłoby zapoczątkować szerszy trend podwyżek w tym sektorze. Tło tych rozważań jest jasne, koszty produkcji gier rosną w szybkim tempie i coraz mocniej obciążają wydawców. GTA 6 – gra ustanowi nowy próg cenowy wynoszący 80 dolarów? Analitycy banku uczestniczyli w wydarzeniu iicon w Las Vegas, gdzie szef Take-Two, Strauss Zelnick, odniósł się do kwestii cen nowych produkcji. Na tej podstawie wskazano, że GTA 6 mogłoby stać się tytułem, który otworzy drogę do powszechnego wprowadzenia wyższej półki cenowej.

Omar Dessouky, analityk Bank of America odpowiedzialny za raport, podkreślił, że sytuacja branży nie jest obecnie łatwa, a rozmowy z uczestnikami wydarzenia potwierdzają wyzwania stojące przed rynkiem: Uważamy, że w interesie Take-Two, zarówno jako wydawcy, jak i partnera wielu deweloperów, leży podniesienie poziomu cen dla całej branży. Zdaniem analityka, jeżeli jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii zadebiutuje w cenie 70 dolarów, rynek może mieć problem z zaakceptowaniem wyższych stawek w przyszłości. Take-Two już wcześniej odegrało istotną rolę w zmianach cenowych, wprowadzając w 2020 roku model 70 dolarów przy okazji premiery NBA 2K21. Firma argumentowała to wzrostem kosztów produkcji, które w ciągu dekady zwiększyły się nawet o 300%. Co istotne, wydawca informował później, że nowa cena nie spotkała się z wyraźnym sprzeciwem graczy i szybko została zaakceptowana jako standard dla dużych premier.

Nie wszystkie firmy podążają jednak tą samą ścieżką. Nintendo oferuje Mario Kart World w cenie 80 dolarów, choć początkowo gracze mogli nabyć grę taniej w zestawie ze sprzętem. Co ciekawe, Take-Two potrafi stosować bardziej elastyczną politykę, czego przykładem jest Mafia: The Old Country wyceniona na 50 dolarów, która odniosła sukces sprzedażowy. Podczas wystąpienia na iicon Strauss Zelnick zauważył, że w ujęciu realnym ceny gier wcale nie rosną, a wręcz spadają, jeśli uwzględnić inflację: Kiedy spojrzymy na wpływ inflacji na niemal wszystkie produkty, które kupujemy, ceny dużych premier gier wideo w rzeczywistości spadły. Od dekady utrzymują się na poziomie 60 do 70 dolarów i to nie ma większego sensu. Eksperci branżowi zwracają uwagę, że brak znaczących podwyżek cen jest jednym z powodów rosnącej popularności dodatków DLC i mikropłatności, które mają rekompensować rosnące budżety produkcyjne. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że gracze są gotowi zaakceptować wyższe ceny. Rhys Elliott z Alinea Analytics przekonuje, że nawet w trudniejszych warunkach ekonomicznych konsumenci wydają pieniądze na najbardziej pożądane produkty. Rosnące ceny nie muszą ograniczać wydatków. Rynek jest w stanie to udźwignąć. Warto jednak mieć na uwadze, że gracze mogą być bardziej skłonni zapłacić za GTA 6 wyższą kwotą, ze względu nie tylko na renomę Rockstar Games, ale również wielkość gry oraz czas oczekiwania na kolejną odsłonę serii. W przypadku innych gier, jak chociażby ekskluzywnych tytułów od Sony, nowych Assassin’s Creedów, czy Call of Duty, ta zasada może nie obowiązywać i gracze nie będą chcieli kupować gry w tak wysokich cenach. Tym samym prowadzić to będzie do mniejszej sprzedaży tych tytułów w premierowym okresie.

