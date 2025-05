Nadchodzi wielka zmiana w serialach Marvela. Trzeba będzie zapłacić za zobaczenie tych postaci na ekranie

Chociaż Marvel obecnie zajęty jest promowaniem swojego nowego kinowego widowiska Thunderbolts*, a także prezentowaniem loga nowej drużyny Avengers, to studio zamierza przeprowadzić rewolucje w swoich serialowych produkcjach. Kevin Feige i spółka najwyraźniej zrozumieli błąd, który popełnili lata temu, rozszerzając swoje uniwersum o seriale. Sam prezes Marvela przyznał, że oglądanie kolejnych superbohaterskich produkcji z MCU stało się „pracą domową”, a przestało być rozrywką. Dlatego też od trzeciej sagi większość filmów i seriali nie będzie wymagała znajomości żadnej poprzedniej produkcji z uniwersum. Na tym jednak nie koniec zmian i również same seriale czeka spora zmiana.

W przyszłości fani mogą spodziewać się jedynie odniesień do znanych bohaterów, np. jak w Daredevil: Odrodzenie, gdzie wspomniano o "mężczyźnie w stroju pająka", co oczywiście odnosiło się do Spider-Mana. Jednak nie będzie możliwości, aby Peter Parker, czy inny topowy superbohater pojawił się nawet gościnnie w serialach.

Usłyszycie czasem wzmianki o ważnych postaciach, tak jak w Daredevil: Odrodzenie pojawiło się nawiązanie do Spider-Mana (wersja Petera Parkera) w przemówieniu burmistrza Wilsona Fiska, w którym wspomniał o „mężczyźnie w stroju pająka”, potępiającym samozwańczych stróży prawa w kostiumach. Będzie o wiele więcej takich odniesień w serialach Marvela, ale spodziewajcie się, że większość z nich będą oparte na postaciach takich jak Wonder Man, który wkroczy do MCU w grudniu, a nie Visionie, bohaterze z dużego ekranu, do którego widzowie są przyzwyczajeni, że aby go zobaczyć, muszą zapłacić.

W przygotowaniu są także Ironheart, Wonder Man, drugi sezon Daredevil: Born Again oraz kilka animacji. Marvel najwyraźniej chce, aby seriale stanowiły samodzielne historie, niekonieczne wymagające znajomości całego MCU.