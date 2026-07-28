Escape from Tarkov zmienia system zadań pobocznych. Aktualizacja ułatwi rozwój postaci

Twórcy przedstawiają nowości.

Battlestate Games ujawniło kolejne szczegóły dużej aktualizacji 1.1.0.0 do Escape from Tarkov. Po wcześniejszych zapowiedziach dotyczących ułatwienia początku rozgrywki dla nowych graczy, twórcy przedstawili gruntowną przebudowę systemu zadań pobocznych. Celem zmian jest ograniczenie liniowości progresji i danie graczom większej swobody. Escape from Tarkov – koniec z długimi łańcuchami zadań Największą zmianą będzie odejście od obecnego modelu, w którym większość misji odblokowuje się wyłącznie po ukończeniu poprzednich etapów. Po premierze aktualizacji zdecydowana większość zadań pobocznych zostanie powiązana z poziomami lojalności handlarzy. Po osiągnięciu pierwszego poziomu lojalności u danego handlarza gracze otrzymają zestaw podstawowych zadań. Wykonanie części z nich pozwoli awansować na kolejny poziom, który odblokuje następne, bardziej wymagające misje. Wczytywanie ramki mediów.

Zmian doczeka się również system nagród i odblokowywania przedmiotów. Twórcy zapowiadają, że zadania będą częściej wynagradzać gotówką zamiast przedmiotami barterowymi czy wyposażeniem. Co więcej, większość ofert handlarzy stanie się dostępna automatycznie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu lojalności. Przykładowo plecak Tri-Zip będzie odblokowywany na Ragman LL3, a hełm DevTac Ronin na Mechanic LL2, bez konieczności wykonywania konkretnych misji.

GramTV przedstawia:

Battlestate Games zaznacza jednak, że nie wszystkie łańcuchy zadań zostaną usunięte. Wybrane misje nadal będą odblokowywać się sekwencyjnie i pozostaną powiązane z wyjątkowymi nagrodami, takimi jak rzadkie oferty handlarzy czy unikalne receptury craftingu. Dodatkowo już przy przyjęciu pierwszego zadania z takiego łańcucha gracze zobaczą, jakie nagrody czekają na końcu całej ścieżki. Escape from Tarkov jest dostępne na PC.