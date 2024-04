Nadchodzący sezon Diablo 4 prawie jak Diablo 5? Według twórców zmiany są fundamentalne

Jeśli chodzi o omawiane zmiany, te mają obejmować między innymi wspomniane przez Fergussona łupy w Diablo 4. Warto przypomnieć, chociażby, o zmniejszonej liczbie afiksów na itemach legendarnych oraz rzadkich, czy zredukowaniu puli najsilniejszych afiksów. Wartości przedmiotów również mają być dostosowane tak, by były „bardziej wyraziste”, a gracze otrzymają dodatkowo nowe możliwości w zakresie rzemiosła, które pozwolą dostosować itemy według własnych preferencji.

Tuż po premierze gry, chcieliśmy osiągnąć pewien poziom głębi i złożoności systemu, ale zdaliśmy sobie sprawę, że przesadziliśmy. Widzieliśmy to również w Diablo 3, w aktualizacji "łupy 2.0". Zabawne było to, że wróciłem do artykułu o Reaper of Souls i przeczytałem, że Reaper of Souls to teraz Diablo 4. Dosłownie ten sam nagłówek! "Diablo 4 to teraz Diablo 5", a wtedy mówili, że „Diablo 3 dzięki łupom 2.0 to teraz Diablo 4” – wspomina Fergusson.