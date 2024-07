Phantom Blade Zero nie będzie frustrować graczy – zapowiada studio S-Game

„Nie sądzę, byśmy mieli taki przywilej jak From Software” – mówi reżyser gry.

W połowie czerwca poinformowano, że Phantom Blade Zero nie jest grą typu soulslike. Wspomniana produkcja pozwoli bowiem graczom wybrać poziom trudności, a gracze nie będą musieli stawiać czoła odradzającym się przeciwnikom. Deweloperom ze studia S-Game nie zależy bowiem na frustrowaniu graczy, a przynajmniej tak twierdzi reżyser gry.

Twórcy Phantom Blade Zero nie chcą denerwować graczy, ponieważ nie mają takiego „przywileju” jak From Software

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Phantom Blade Zero ma charakteryzować się m.in. systemem walki opartym na kombinacjach. W jednym z ostatnich wywiadów reżyser wspomnianej produkcji dodał natomiast, że deweloperom zależy, by „gracze cieszyli się czystą walką, historią i światem”. S-Game najwyraźniej chce dotrzeć do jak największej liczby użytkowników.