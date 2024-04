Diablo 4 może zmierzać w dobrym kierunku. Wystartował Publiczny Serwer Testowy

Przeglądając subreddit Diablo 4 można trafić na wiele pozytywnych komentarzy i wpisów związanych z rozgrywką w ramach PST. Według wielu gra zmierza w dobrym kierunku, a zaproponowane przez Blizzard zmiany przypadły do gustu graczom. Chwalone elementy obejmują system rzemiosła, Piekielny Przypływ, Goblinów Skarbników czy możliwość zmiany fryzury i koloru włosów w garderobie.

Wiele więc wskazuje na to, że 4. sezon może spodobać się miłośnikom Diablo 4. Oczywiście pojawiają się głosy sceptycyzmu, co może być zrozumiałe, szczególnie mając na uwadze kiepski start sezonu 3., jednak być może wraz z nadejściem zmian rozgrywka sprosta oczekiwaniom graczy. Na zakończenie przypominamy, że Sezon Konstruktów potrwa do 14 maja.