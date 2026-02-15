Godzilla x Kong: Supernova z masą szczegółów. Wyciek z pokazu testowego ujawnia głównego złoczyńcę

Do sieci trafiło sporo nowych szczegółów o nadchodzącym filmie z MonsteVerse

Pojawiły się pierwsze informacje z testowego pokazu filmu Godzilla x Kong: Supernova, który odbył się w poprzedni weekend. Choć przecieki nie zdradzają pełnej fabuły, ujawniają kilka kluczowych elementów nadchodzącej produkcji z uniwersum MonsterVerse. Najważniejsza wiadomość dotyczy przeciwnika, z którym zmierzą się tytułowi Tytani. Godzilla x Kong: Supernova – nowe szczegóły dotyczące filmu Głównym zagrożeniem filmu ma być Kosmogodzilla, znany z klasycznego filmu Toho z 1994 roku. W nowej odsłonie potwór zachowuje charakterystyczny wygląd inspirowany oryginałem, w tym krystaliczne kolce wyrastające z pleców i ramion oraz potężną, zmutowaną sylwetkę. Według przecieków Kosmogodzilla a powstaje w wyniku działania jeszcze większej siły, która zostaje jedynie zasugerowana pod koniec filmu. Mimo to potwór posiada własną wolę i nie jest bezpośrednio kontrolowany.

Film ma skupiać się przede wszystkim na Godzilli, która otrzyma najwięcej czasu ekranowego. Kong również odgrywa istotną rolę i pojawia się częściej niż w poprzedniej części cyklu. Relacja między Tytanami pozostaje stabilna, dlatego widzowie nie powinni oczekiwać kolejnego starcia tych dwóch ikon kina kaiju. W trakcie historii obaj bohaterowie muszą zmierzyć się z przeciwnikiem, który według relacji z pokazu jest najpotężniejszym Tytanem pokazanym dotąd w MonsterVerse i przez większość filmu utrzymuje przewagę. Z przecieków wynika, że w Supernovie zabraknie takich potworów jak Mothra czy Rodan, a w filmie nie pojawi się również Baby Godzilla. Suko oraz Shimo mają wystąpić, choć rola Shimo będzie niewielka. W sieci pojawiły się też plotki o specjalnym egzoszkielecie dla Konga, jednak część widzów podejrzewa, że może to być jedynie żart związany z pokazem testowym. Wczytywanie ramki mediów.

Nowa odsłona ma zachować ton znany z Godzilla i Kong: Nowe imperium, ale twórcy postawili większy nacisk na warstwę fabularną i bohaterów ludzkich, którzy w poprzednich filmach byli marginalizowani. Reakcje po pokazie określane są jako w większości pozytywne, choć pojawiły się także pojedyncze głosy krytyczne. Zwrócono uwagę, że osobowość Godzilli jest bliższa interpretacji z filmu Godzilla z 2014 roku oraz Króla potworów, a nie bardziej agresywnej wersji z ostatnich części. Za reżyserię odpowiada Grant Sputore, twórca filmu Jestem matką, natomiast scenariusz przygotował Dave Callaham, współautor Shang Chi i legendy dziesięciu pierścieni. W obsadzie znaleźli się: Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam Carey, Sam Neill oraz Dan Stevens, który powraca jako Trapper Beasley. Przypomnijmy, że premiera Godzilla x Kong: Supernova zaplanowana jest na 26 marca 2027 roku.

