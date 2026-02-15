Było za trudno? Cronos: The New Dawn otwiera się na nowych graczy

Darmowa aktualizacja już dostępna.

Cronos: The New Dawn doczekało się bezpłatnej aktualizacji, która może przekonać do zabawy tych graczy, których wcześniej odstraszał wysoki poziom wyzwania. Produkcja studia Bloober Team od premiery była chwalona za dojrzałą narrację i klimat, jednak dla wielu odbiorców barierą okazała się wymagająca rozgrywka. Cronos: The New Dawn wreszcie łatwiejsze. Nowy poziom trudności Tytuł stawiał przed graczem zadanie wcielenia się w The Travellera i przetrwania w nieprzyjaznym świecie, gdzie zapasy były mocno ograniczone, a przeciwnicy nie dawali chwili wytchnienia. Konieczność ostrożnego zarządzania zasobami oraz taktycznego podejścia do starć sprawiała, że część osób rezygnowała z ukończenia kampanii mimo zainteresowania samą historią.

Nowa aktualizacja wprowadza poziom trudności Temporal Diver, zaprojektowany z myślą o graczach, którzy chcą skupić się przede wszystkim na fabule. To najłatwiejszy wariant zabawy, ograniczający presję związaną z częstymi zgonami i niedoborem przedmiotów. Twórcy zdecydowali się także uporządkować nazewnictwo pozostałych poziomów trudności, by były bardziej czytelne dla graczy. Oprócz tego do gry trafiła nowa skórka dla głównego bohatera, którą można odblokować i wykorzystać podczas rozgrywki. Warto pamiętać, że wybór poziomu Temporal Diver wymaga rozpoczęcia kampanii od początku. Nie ma możliwości zmiany trudności w już trwającej rozgrywce, co oznacza konieczność stworzenia nowego zapisu. Mimo to aktualizacja może stanowić dobry pretekst do ponownego przejścia historii lub pierwszego kontaktu z produkcją.

GramTV przedstawia:

Osoby posiadające już egzemplarz gry mogą pobrać update bez dodatkowych opłat. Z kolei gracze, którzy dotąd wstrzymywali się z zakupem, mogą skorzystać z czasowej obniżki ceny. W Cronos: The New Dawn zagramy na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



