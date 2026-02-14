Już w marcu fani horroru i Stranger Things będą mieli dobry powód, by włączyć Netflix

Bracia Duffer ponownie nadchodzą. Tym razem z mrocznym serial pt. Something Very Bad Is Going to Happen.
Bracia Duffer Brothers, znani z hitu Stranger Things, prezentują nowy projekt grozy – serial Something Very Bad Is Going to Happen. Datę premiery wyznaczono na 26 marca na platformie Netflix. Choć duet twórców wkrótce przenosi się do Paramount, ten tytuł pozostaje jednym z ostatnich projektów, który w pełni nadzorowali dla Netflix.
Something Very Bad Is Going to Happen już wkrótce na Netflix
Pierwszy teaser zdradza mroczny ton serii. Serial skupia się na tygodniu poprzedzającym ślub Rachel (Camila Morrone) i Nicky’ego (Adam DiMarco), pokazując rozwijające się tajemnice i narastającą grozę. W produkcji udział wzięli m.in. Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Gus Birney i Jeff Wilbusch.
Twórczyni i showrunnerka, Haley Z. Boston, znana z pracy przy Cabinet of Curiosities i Brand New Cherry Flavor, opisuje swój projekt jako „przerażający, wbijający się pod skórę dreszcz”, w którym napięcie łączy się z silnym portretowaniem postaci. Boston dodaje:
Uwielbiam horror. To naturalny sposób na przetwarzanie emocji i własnego zrozumienia świata. Horror pozwala eksplorować tabu i dać naszym lękom konkretną siłę.
GramTV przedstawia:
Reżyserią czterech odcinków zajmuje się Weronika Tofilska (Baby Reindeer), a do ekipy dołączyli także Axelle Carolyn (The Haunting of Bly Manor) i Lisa Brühlmann (Killing Eve, Servant). Serial obiecuje miks atmosferycznego horroru i napięcia charakterystycznego dla braci Duffer, co powinno przypaść do gustu zarówno fanom psychologicznych thrillerów, jak i klasycznych historii grozy. Nic tylko czekać na premierę.
