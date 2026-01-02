Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy powstanie Stranger Things 6? Co dalej z kultową serią Netflix?

Jakub Piwoński
2026/01/02 14:30
To pytanie fani kultowej serii zadają sobie już od dłuższego czasu. Finał serialu, który zadebiutował 1 stycznia, tylko podsycił spekulacje.

Piąty sezon Stranger Things oficjalnie zamknął historię jednego z największych serialowych hitów Netflixa. Finał zatytułowany The Rightside Up przynosi długo wyczekiwaną kulminację. To zakończenie jednocześnie epickie i emocjonalne, które jasno sygnalizuje jedno: ta opowieść została domknięta.

Stranger Things
Stranger Things

Stranger Things 6 raczej nie powstanie, ale uniwersum będzie rozwijane

Choć twórcy zostawiają pewną niedopowiedzoną tajemnicę związaną z losem Nastki, nie jest to zapowiedź 6. sezonu, lecz świadomy zabieg narracyjny. Bracia Duffer od lat podkreślali, że Stranger Things miało mieć zamkniętą konstrukcję. Już w 2022 roku, jeszcze przed premierą czwartego sezonu, ogłosili, że piąty będzie ostatnim. W liście do fanów pisali:

Siedem lat temu zaplanowaliśmy cały wątek fabularny serialu. Historia okazała się zbyt obszerna na cztery sezony, ale piąty jest jej naturalnym finałem.

Decyzja nie była podyktowana wynikami oglądalności – te wciąż należą do czołówki Netflixa – lecz konsekwencją twórczej wizji i dorastania bohaterów. Kontynuowanie historii groziłoby rozwodnieniem narracji i utratą emocjonalnej siły finału.

GramTV przedstawia:

To jednak nie oznacza końca świata Stranger Things. Netflix rozwija spin-offy: potwierdzony jest animowany serial Stranger Things: Tales From ’85, osadzony między sezonami 2 i 3, a także tajemniczy aktorski projekt z nowymi bohaterami i inną dekadą. Jak zapowiada Ross Duffer, nie będzie to bezpośrednia kontynuacja losów znanych postaci, lecz nowa historia w tym samym uniwersum. Istnieje też inne możliwości: kontynuowanie losów nowej, młodszej grupy bohaterów na czele z siostrą Mike’a, lub też… samodzielna historia Nastki.

Szósty sezon dziś nie jest planowany – i raczej nie należy na niego liczyć. Ale to Hollywood. Świat, w którym Gra o tron wraca w kolejnych odsłonach, Marvel przywraca swoje ikony, a seriale takie jak Buffy dostają drugie życie. Stranger Things się skończyło – ale w tej branży słowo „koniec” rzadko bywa ostateczny.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/why-stranger-things-season-6-isnt-happening-what-spinoffs-are-in-the-works/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




