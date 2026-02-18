Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzące science fiction z oficjalnym czasem trwania. To nie będzie krótka podróż w kosmos

Radosław Krajewski
2026/02/18 10:15
Widzowie obejrzą spektakularne, a przy tym długie widowisko.

Na początku lutego Amazon zaprezentował nowy zwiastun jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction tego roku, czyli Projektu Hail Mary. Film powstał na podstawie książki, liczącej ponad 500 stron, więc materiału do adaptacji było całkiem sporo. Już wcześniej do sieci trafiały różne doniesienia dotyczące czasu trwania filmu, a teraz potwierdzono, że najnowsza produkcja będzie trwać 2 godziny i 36 minut. Informację zatwierdziła brytyjska organizacja klasyfikacyjna BBFC, kończąc wcześniejsze spekulacje dotyczące długości filmu.

Projekt Hail Mary
Projekt Hail Mary

Projekt Hail Mary – film będzie trwał ponad dwie i pół godziny

Już podczas pokazów testowych w ubiegłym roku prezentowano nieco dłuższą wersję, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wczesne opinie porównywały widowisko do ambitnych i emocjonalnych produkcji science fiction pokroju Nowego początku oraz Interstellar. Ostateczny montaż okazał się tylko nieznacznie krótszy od tamtej wersji, co sugeruje, że twórcy zachowali pierwotną wizję i skalę projektu.

Według branżowych doniesień budżet filmu przekroczył 150 milionów dolarów. Już teraz pojawiają się pierwsze głosy o możliwych nominacjach do najważniejszych nagród filmowych w przyszłym sezonie. Niektóre osoby, które widziały wcześniejsze wersje produkcji, określają ją jako wyjątkowe osiągnięcie współczesnego kina science fiction.

Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.

W obsadzie obok Goslinga znaleźli się także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub.

Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, reżyserski duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao.

Przypomnijmy, że premierę filmu Projekt Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/25/project-hail-mary-runtime-is-2-hours-46-minutes

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

