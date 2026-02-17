Zaloguj się lub Zarejestruj

Zapowiada się, że ta postać z kultowego Masters of the Universe przejdzie w nowym filmie znaczącą metamorfozę

Jakub Piwoński
2026/02/17 12:40
0
0

Szczegóły ujawnia nowa zabawka.

Nowe informacje o filmie Masters of the Universe mogą zaskoczyć fanów kultowej serii. Do sieci trafiły zdjęcia nowej figurki promującej produkcję, które sugerują znaczącą zmianę w sposobie przedstawienia głównego złoczyńcy. Wygląda na to, że Szkieletor przejdzie w nadchodzącym widowisku prawdziwą metamorfozę.

Szkieletor
Szkieletor

Masters of the Universe – zabawka ujawnia nowy, bardziej bojowy charakter postaci Szkieletora

Na oficjalnym koncie He-Mania.com opublikowano fotografie zestawu „First Ones” Core Roton, w którym Szkieletor dosiada latającej maszyny Roton. Jeśli zabawka wiernie oddaje to, co zobaczymy na ekranie, oznacza to odejście od dotychczasowego wizerunku tego antagonisty. W klasycznych animacjach i wcześniejszych odsłonach marki Szkieletor zazwyczaj pozostawał w Snake Mountain, dowodząc armią z bezpiecznej twierdzy. Bezpośrednie uczestnictwo w bitwach nie było jego znakiem rozpoznawczym.

Nowy film ma przed sobą trudne zadanie. Poprzednia aktorska wersja z 1987 roku z Dolph Lundgren w roli He-Mana nie spełniła oczekiwań widzów, a w ostatnich latach wysoko poprzeczkę zawiesiły animowane produkcje Netfliksa. Budżet nowego projektu jest wysoki, co dodatkowo zwiększa presję na sukces kasowy.

GramTV przedstawia:

Dodatkowe emocje budzi fakt, że w rolę Skeletora wciela się Jared Leto. Aktor nie pojawia się jednak w materiałach promocyjnych – jego twarz ukryta jest za charakterystyczną czaszkową maską. To może okazać się sprytnym ruchem marketingowym, zwłaszcza po finansowym rozczarowaniu filmu Tron: Ares, który mimo dużych ambicji nie podbił box office’u. Czy dynamiczny, walczący Szkieletor i widowiskowe pojazdy wystarczą, by przyciągnąć widzów do kin? Odpowiedź poznamy latem tego roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/masters-of-the-universe-confirms-a-major-skeletor-upgrade-on-the-original-movie/

Tagi:

Popkultura
film
popkultura
zabawki
Jared Leto
Masters of the Universe
Władcy wszechświata
Szkieletor
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112