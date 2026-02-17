Zapowiada się, że ta postać z kultowego Masters of the Universe przejdzie w nowym filmie znaczącą metamorfozę

Nowe informacje o filmie Masters of the Universe mogą zaskoczyć fanów kultowej serii. Do sieci trafiły zdjęcia nowej figurki promującej produkcję, które sugerują znaczącą zmianę w sposobie przedstawienia głównego złoczyńcy. Wygląda na to, że Szkieletor przejdzie w nadchodzącym widowisku prawdziwą metamorfozę.

Masters of the Universe – zabawka ujawnia nowy, bardziej bojowy charakter postaci Szkieletora

Na oficjalnym koncie He-Mania.com opublikowano fotografie zestawu „First Ones” Core Roton, w którym Szkieletor dosiada latającej maszyny Roton. Jeśli zabawka wiernie oddaje to, co zobaczymy na ekranie, oznacza to odejście od dotychczasowego wizerunku tego antagonisty. W klasycznych animacjach i wcześniejszych odsłonach marki Szkieletor zazwyczaj pozostawał w Snake Mountain, dowodząc armią z bezpiecznej twierdzy. Bezpośrednie uczestnictwo w bitwach nie było jego znakiem rozpoznawczym.