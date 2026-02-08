Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbardziej oczekiwane science fiction tej wiosny w nowym zwiastunie. Szykuje się kinowy hit

Radosław Krajewski
2026/02/08 21:30
0
0

Amazon podkręca atmosferę każdym kolejnym materiałem.

Z okazji Super Bowl zaczynają pojawiać się zwiastuny, które będą jedną z największych atrakcji przerw reklamowych podczas wielkiego finału NFL. Jednym z już wcześniej zapowiedzianych trailerów jest najnowszy materiał z Projektu Hail Mary, jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction tego roku. Niedawno do sieci wyciekł zestaw LEGO z filmu Amazona, a teraz firma promuje swoje kinowe widowiska na nowym, trwającym prawie trzy minuty zwiastunie. Produkcja zapowiada się na jedno z najciekawszych tytułów science fiction nadchodzących miesięcy, więc warto mieć ten film na radarze. Nowy zwiastun Projektu Hail Mary zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary

Projekt Hail Mary – nowy zwiastun oczekiwanego science fiction od Amazona

Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.

W obsadzie obok Goslinga znaleźli się także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, reżyserski duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao.

Przypomnijmy, że premierę filmu Projekt Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
Amazon
ekranizacja
Phil Lord
Christopher Miller
Amazon MGM Studios
Projekt Hail Mary
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112