Najbardziej oczekiwane science fiction tej wiosny w nowym zwiastunie. Szykuje się kinowy hit

Z okazji Super Bowl zaczynają pojawiać się zwiastuny, które będą jedną z największych atrakcji przerw reklamowych podczas wielkiego finału NFL. Jednym z już wcześniej zapowiedzianych trailerów jest najnowszy materiał z Projektu Hail Mary, jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction tego roku. Niedawno do sieci wyciekł zestaw LEGO z filmu Amazona, a teraz firma promuje swoje kinowe widowiska na nowym, trwającym prawie trzy minuty zwiastunie. Produkcja zapowiada się na jedno z najciekawszych tytułów science fiction nadchodzących miesięcy, więc warto mieć ten film na radarze. Nowy zwiastun Projektu Hail Mary zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary – nowy zwiastun oczekiwanego science fiction od Amazona

Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.