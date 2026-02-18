To dobry dzień dla fanów Star Trek. Debiutuje nowa gra słynnego uniwersum science fiction

Star Trek: Voyager wraca w wielkim stylu. To pozycja obowiązkowa dla tych, którzy lubią podróżować przez odległe galaktyki.
Dzień, na który czekali fani Star Trek, właśnie nadszedł. Star Trek: Voyager – Across the Unknown debiutuje dziś na Steam, oferując wyjątkową okazję, by samodzielnie poprowadzić legendarnego U.S.S. Voyagera. To fabularna strategia z elementami survivalu, w której każda decyzja może zmienić losy statku i jego załogi. Pozycja ważna na pewno dla fanów, ale okaże się, czy spodoba się także graczom nieznającym tak dobrze uniwersum.
Dziś premiera Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Na pewno jednak przyda się znajomość dziejów statku U.S.S. Voyager, znanych chociażby z kultowego serialu. Jak można przeczytać w oficjalnym opisie fabuły gry, produkcja odpowiada na pytania „co by było, gdyby…”. Co by się stało, gdyby kapitan Janeway podjęła inną decyzję? Albo gdyby ktoś sięgnął po technologię Borg, by zwiększyć swoje szanse na przetrwanie? Tutaj można eksperymentować do woli – dyplomacja, ryzyko, odważne eksperymenty. Co ciekawe, gra posiada także elementy rogue-like, które mają zapewnić, by każda rozgrywka była inna. Natomiast trzeba uważać, bo źle podjęte decyzje mogą mieć dramatyczne konsekwencje – nawet dla legendarnych postaci.
Jak zapewniają twórcy, Star Trek: Voyager – Across the Unknown pozwala graczom naprawdę poczuć się jak kapitan legendarnego statku. Gracz przejmuje pełną kontrolę nad okrętem i jego systemami – od napraw, przez modernizację urządzeń, aż po dbanie o sprawność całej załogi. Wyruszając w nieznany Kwadrant Delta, będziesz eksplorować obce planety, nawiązywać kontakt z nieprzewidywalnymi cywilizacjami i stawać przed trudnymi wyborami, które mogą uratować Voyager albo pogrążyć go w niebezpieczeństwie. To jak, podejmiecie się tego wyzwania?
Producentem gry jest Gamexcite, a wydawcą Daedalic Entertainment – to ich pierwszy projekt w tym uniwersum. Gra kosztuje około 150 zł, a darmowe demo jest już dostępne na Steam. Recenzji użytkowników jeszcze brak, ale fani uniwersum mogą być spokojni – to pozycja niemal stworzona dla nich. Co ważne, tytuł ukaże się równocześnie na Windows (PC), PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Dla miłośników bardziej tradycyjnego doświadczania tej serii, poprzez serial telewizyjny – warto też sprawdzić nową produkcję Star Trek: Akademia gwiezdnej floty na SkyShowtime.
