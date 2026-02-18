To dobry dzień dla fanów Star Trek. Debiutuje nowa gra słynnego uniwersum science fiction

Dzień, na który czekali fani Star Trek, właśnie nadszedł. Star Trek: Voyager – Across the Unknown debiutuje dziś na Steam, oferując wyjątkową okazję, by samodzielnie poprowadzić legendarnego U.S.S. Voyagera. To fabularna strategia z elementami survivalu, w której każda decyzja może zmienić losy statku i jego załogi. Pozycja ważna na pewno dla fanów, ale okaże się, czy spodoba się także graczom nieznającym tak dobrze uniwersum.

Dziś premiera Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Na pewno jednak przyda się znajomość dziejów statku U.S.S. Voyager, znanych chociażby z kultowego serialu. Jak można przeczytać w oficjalnym opisie fabuły gry, produkcja odpowiada na pytania „co by było, gdyby…”. Co by się stało, gdyby kapitan Janeway podjęła inną decyzję? Albo gdyby ktoś sięgnął po technologię Borg, by zwiększyć swoje szanse na przetrwanie? Tutaj można eksperymentować do woli – dyplomacja, ryzyko, odważne eksperymenty. Co ciekawe, gra posiada także elementy rogue-like, które mają zapewnić, by każda rozgrywka była inna. Natomiast trzeba uważać, bo źle podjęte decyzje mogą mieć dramatyczne konsekwencje – nawet dla legendarnych postaci.