Błyskawiczna premiera nowego horroru science fiction na VOD. Po miesiącu film jest już dostępny na streamingu

Radosław Krajewski
2026/02/17 10:15
Wkrótce trafi również do polskiej oferty.

Sony Pictures ujawniło szczegóły dystrybucji filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości na VOD. Tym razem obyło się bez wielkich zapowiedzi i kolejna odsłona kultowej postapokaliptycznej serii zapoczątkowanej przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda jest już dostępna w amerykańskich serwisach VOD. Premiera odbyła się dzisiaj, z kolei wydania fizyczne na nośnikach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD pojawią się w sprzedaży 21 kwietnia tego roku.

28 lat później - Część 2: Świątynia kości
28 lat później - Część 2: Świątynia kości

28 lat później - Część 2: Świątynia kości – film po miesiącu trafił na VOD

Za kamerą stanęła Nia DaCosta, a scenariusz przygotował Alex Garland. W obsadzie znaleźli się: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman oraz Chi Lewis Parry. Nowa część rozwija historię znaną z poprzedniego filmu, ale jednocześnie przedstawia świat, w którym największym zagrożeniem przestają być zarażeni.

Fabuła skupia się na doktorze Kelsonie, który wchodzi w relację mogącą odmienić losy świata, a także na Spike’u, którego spotkanie z Jimmym Crystalem przeradza się w koszmar bez drogi ucieczki. W tym świecie zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania. Nieludzkość ocalałych potrafi być dziwniejsza i bardziej przerażająca niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej.

Film zadebiutował w kinach zaledwie miesiąc temu, a dokładniej 16 stycznia. Od tego czasu w Ameryce zarobił 25 milionów dolarów, a kolejne 31,5 mln dolarów dorzucił z pozostałych rynków. Globalnie daje to zaledwie 56,6 mln dolarów, a więc znacznie mniej od poprzedniej części. To stawia pod znakiem zapytania, czy Sony będzie skłonne dokończyć tę trylogię.

Obecnie nie wiadomo, kiedy 28 lat później - Część 2: Świątynia kości trafi do oferty polskich serwisów VOD. Powinno się to wydarzyć w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Źródło:https://whentostream.com/sony-pictures-confirms-28-years-later-the-bone-temple-pvod-date-sets-4k-blu-ray-dvd-launch/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
premiera
horror
science fiction
vod
Nia DaCosta
sci-fi
Danny Boyle
Alex Garland
28 lat później
28 lat później: Świątynia kości
28 lat później - Część 2: Świątynia kości
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

