Błyskawiczna premiera nowego horroru science fiction na VOD. Po miesiącu film jest już dostępny na streamingu

Sony Pictures ujawniło szczegóły dystrybucji filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości na VOD. Tym razem obyło się bez wielkich zapowiedzi i kolejna odsłona kultowej postapokaliptycznej serii zapoczątkowanej przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda jest już dostępna w amerykańskich serwisach VOD. Premiera odbyła się dzisiaj, z kolei wydania fizyczne na nośnikach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD pojawią się w sprzedaży 21 kwietnia tego roku.

28 lat później - Część 2: Świątynia kości – film po miesiącu trafił na VOD

Za kamerą stanęła Nia DaCosta, a scenariusz przygotował Alex Garland. W obsadzie znaleźli się: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman oraz Chi Lewis Parry. Nowa część rozwija historię znaną z poprzedniego filmu, ale jednocześnie przedstawia świat, w którym największym zagrożeniem przestają być zarażeni.