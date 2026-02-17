Błyskawiczna premiera nowego horroru science fiction na VOD. Po miesiącu film jest już dostępny na streamingu

Sony Pictures ujawniło szczegóły dystrybucji filmu 28 lat później - Część 2: Świątynia kości na VOD. Tym razem obyło się bez wielkich zapowiedzi i kolejna odsłona kultowej postapokaliptycznej serii zapoczątkowanej przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda jest już dostępna w amerykańskich serwisach VOD. Premiera odbyła się dzisiaj, z kolei wydania fizyczne na nośnikach 4K UHD, Blu-ray oraz DVD pojawią się w sprzedaży 21 kwietnia tego roku.
28 lat później - Część 2: Świątynia kości – film po miesiącu trafił na VOD
Za kamerą stanęła Nia DaCosta, a scenariusz przygotował Alex Garland. W obsadzie znaleźli się: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman oraz Chi Lewis Parry. Nowa część rozwija historię znaną z poprzedniego filmu, ale jednocześnie przedstawia świat, w którym największym zagrożeniem przestają być zarażeni.
Fabuła skupia się na doktorze Kelsonie, który wchodzi w relację mogącą odmienić losy świata, a także na Spike’u, którego spotkanie z Jimmym Crystalem przeradza się w koszmar bez drogi ucieczki. W tym świecie zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania. Nieludzkość ocalałych potrafi być dziwniejsza i bardziej przerażająca niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej.
Film zadebiutował w kinach zaledwie miesiąc temu, a dokładniej 16 stycznia. Od tego czasu w Ameryce zarobił 25 milionów dolarów, a kolejne 31,5 mln dolarów dorzucił z pozostałych rynków. Globalnie daje to zaledwie 56,6 mln dolarów, a więc znacznie mniej od poprzedniej części. To stawia pod znakiem zapytania, czy Sony będzie skłonne dokończyć tę trylogię.
Obecnie nie wiadomo, kiedy 28 lat później - Część 2: Świątynia kości trafi do oferty polskich serwisów VOD. Powinno się to wydarzyć w ciągu kilku najbliższych tygodni.
