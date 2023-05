Na pokazie Summer Game Fest 2023 zobaczymy 3 lub 4 „bardzo interesujące” gry

Już jutro – 24 maja – odbędzie się PlayStation Showcase 2023. Należy jednak pamiętać, że wyczekiwana prezentacja Sony to tak naprawdę początek atrakcji dla wszystkich miłośników gier wideo. Już na początku czerwca zainteresowani będą mieli bowiem okazję zobaczyć kolejny pokaz Summer Game Fest. Geoff Keighley – prowadzący i producent wydarzenia – postanowił natomiast podzielić się kilkoma szczegółami na temat całego przedsięwzięcia.

Summer Game Fest 2023 ze szczegółami. Geoff Keighley zapewnia, że na pokazie nie zabraknie „bardzo interesujących” zapowiedzi

Przede wszystkim potwierdzono, że Summer Game Fest 2023 będzie trwać około dwóch godzin. W wywiadzie opublikowanym na blogu Epic Games Store Keighley został również zapytany, czy na tegorocznej edycji – podobnie jak w poprzednich latach – doczekamy się dużych zapowiedzi lub prezentacji pokroju The Last of Us: Part I czy Elden Ring.