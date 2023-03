Na nowego Hitmana będzie trzeba nieco poczekać. Agent 47 potrzebuje przerwy

Pod koniec lutego studio IO Interactive zapowiedziało Project Fantasy, czyli sieciowe RPG osadzone w klimatach fantasy. W listopadzie 2020 roku deweloperzy poinformowali natomiast, że pracują nad grą grę o roboczym tytule Project 007, która opowie o przygodach Jamesa Bonda. Kiedy natomiast możemy spodziewać się kolejnej odsłony serii Hitman? Okazuje się, że fani wspomnianej marki muszą uzbroić się w cierpliwość.

IO Interactive zamierza nieco odpocząć od serii Hitman

Christian Elverdam – współwłaściciel IO Interactive – w rozmowie z serwisem Eurogamer przyznał, że nowa główna odsłona znajduje się obecnie w „zawieszeniu”. Elverdam dodał również, że obecnie deweloperom sporo czasu zajmują prace nad wspomnianym Project 007.



Przedstawiciel duńskiego studia zapewnia jednak, że twórcy „oczywiście” wrócą w przyszłości do „ukochanego Agenta 47”, ponieważ seria Hitman cały czas znajduje się „w sercu” IO Interactive.



Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii Hitman, czyli Hitman 3, zadebiutowała na rynku w styczniu 2021 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia IO Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hitman 3 – Agencie 47, zasłużyłeś na urlop.