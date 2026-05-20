RPG-i science fiction to wymarły gatunek? Twórcy nowej gry twierdzą, że „od dawna nie było dobrej produkcji”

Fani kosmicznych RPG od lat czekają na grę, która ponownie dostarczy emocji znanych z trylogii Mass Effect. Zdaniem prezesa Hasbro, Chrisa Cocksa, ten segment rynku od dawna pozostaje bez naprawdę mocnego przedstawiciela. Firma wierzy jednak, że sytuację może odmienić Exodus.
Exodus ma uratować honor RPG-ów science fiction
Za produkcję odpowiada Archetype Entertainment, studio należące do Wizards of the Coast, które z kolei jest częścią Hasbro. W zespole znaleźli się doświadczeni twórcy związani wcześniej z BioWare, w tym James Ohlen, odpowiedzialny za projekt takich tytułów jak Star Wars: Knights of the Old Republic. Nad scenariuszem pracuje również Drew Karpyshyn, co dodatkowo wzmacnia skojarzenia z kultową serią science fiction. Niedawno gra otrzymała nowy zwiastun, który prezentuje eksplorację starożytnych ruin.
Chris Cocks nie ukrywa, że Exodus jest dla Hasbro ważnym elementem inwestycji w branżę gier wideo, której wartość firma szacuje na miliard dolarów. W skład tego przedsięwzięcia wchodzą także inne projekty, między innymi gra akcji osadzona w świecie Dungeons & Dragons o roboczym tytule Warlock. W najnowszym wywiadzie przyznał, że gry z gatunku RPG science fiction nie miały dobrego przedstawiciela od czasu trylogii Mass Effect.
W 2018 roku było to prawdą, ale mam wrażenie, że w 2026 roku jest to jeszcze bardziej aktualne. To gatunek, który od dawna nie doczekał się naprawdę dobrej gry. Od czasów Mass Effect 2 i 3 minęło już sporo czasu.
Na rynku wciąż istnieje ogromne zapotrzebowanie na taki tytuł i widzimy to po reakcjach fanów. To odważna i ryzykowna inwestycja, ale mam nadzieję, że okaże się trafiona. Od czasu do czasu gram w Exodus i jestem bardzo zadowolony z tego, jak projekt się rozwija. O tym, czy będzie to sukces finansowy, przekonamy się dopiero po premierze.
GramTV przedstawia:
Premiera Exodus została zaplanowana na początek 2027 roku. Twórcy regularnie publikują krótkie materiały prezentujące kolejne elementy rozgrywki. Pełny pokaz gameplayu odbędzie się po Future Games Show. Dotychczasowe materiały ujawniają walkę z wykorzystaniem osłon, rozbudowane dialogi oraz eksplorację z użyciem linki z hakiem i specjalnych zdolności pozwalających niszczyć ściany oraz tworzyć magiczne mosty.
Exodus nie będzie jednak jedyną produkcją inspirowaną Mass Effectem. Owlcat Games, znane z Pathfinder: Wrath of the Righteous oraz Warhammer 40,000: Rogue Trader, pracuje nad The Expanse: Osiris Reborn. Gra zaoferuje drużynową walkę z osłonami, rozgałęzione dialogi, romanse i szereg fabularnych wyborów. Premiera została zaplanowana na wiosnę przyszłego roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!