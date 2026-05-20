RPG-i science fiction to wymarły gatunek? Twórcy nowej gry twierdzą, że „od dawna nie było dobrej produkcji”

Fani kosmicznych RPG od lat czekają na grę, która ponownie dostarczy emocji znanych z trylogii Mass Effect. Zdaniem prezesa Hasbro, Chrisa Cocksa, ten segment rynku od dawna pozostaje bez naprawdę mocnego przedstawiciela. Firma wierzy jednak, że sytuację może odmienić Exodus.

Exodus ma uratować honor RPG-ów science fiction

Za produkcję odpowiada Archetype Entertainment, studio należące do Wizards of the Coast, które z kolei jest częścią Hasbro. W zespole znaleźli się doświadczeni twórcy związani wcześniej z BioWare, w tym James Ohlen, odpowiedzialny za projekt takich tytułów jak Star Wars: Knights of the Old Republic. Nad scenariuszem pracuje również Drew Karpyshyn, co dodatkowo wzmacnia skojarzenia z kultową serią science fiction. Niedawno gra otrzymała nowy zwiastun, który prezentuje eksplorację starożytnych ruin.