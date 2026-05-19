Baldur’s Gate 2 mogło mieć zupełnie inną fabułę. Gracze mogli odwiedzić alternatywną przyszłość i poznać głównego złoczyńcę pierwszej części

Twórca legendarnego RPG-a ujawnił nieznane dotąd kulisy produkcji gry.

Baldur's Gate 2: Cienie Amn to jedna z najbardziej cenionych gier RPG w historii, pełna nietypowych i pamiętnych zadań. Okazuje się jednak, że twórcy rozważali jeszcze bardziej szalony pomysł, który ostatecznie nie trafił do finalnej wersji gry. Chodziło o wątek podróży w czasie, alternatywnych rzeczywistości i powrotu Sarevoka, głównego antagonisty z Baldur's Gate. Baldur's Gate 2 – twórca gry planował zaprezentować alternatywną linię czasową Za niewykorzystaną koncepcję odpowiada James Ohlen, jeden z głównych projektantów Baldur’s Gate 2. Twórca przyznał, że od dawna chciał wprowadzić do gry motyw podróży w czasie.

Chciałem stworzyć wątek oparty na podróży w czasie. Według jego pomysłu ktoś miał użyć Strefę Sfer, aby cofnąć się w czasie i pomóc Sarevokowi odnieść zwycięstwo w wydarzeniach z pierwszej części. W efekcie przyrodni brat protagonisty i jeden z Dzieci Bhaala zostałby dyktatorem całego Wybrzeża Mieczy. Ktoś miał użyć Strefę Sfer, by cofnąć się w czasie i doprowadzić do zwycięstwa Sarevoka. W ten sposób stałby się dyktatorem Wybrzeża Mieczy. Choć koncept brzmi niezwykle ambitnie, Ohlen zapewniał, że jego realizacja nie wymagałaby przebudowy całej gry. Zmianie miała ulec jedynie Promenada Waukeen w Athkatla, czyli pierwsza duża lokacja odwiedzana po ucieczce z laboratorium Irenicusa. To tylko jeden obszar. Wystarczyłoby zmienić wszystko w tej dzielnicy.

Inspiracją dla projektanta była fabuła z komiksów DC Comics, a konkretnie z serii Legion of Super-Heroes, w której bohaterowie odkrywają, że znajdują się w niewłaściwej linii czasowej i próbują przywrócić pierwotny porządek wydarzeń. Pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą całego zespołu. Kevin Martens, drugi z projektantów gry, uznał, że Baldur’s Gate 2 i tak oferuje wystarczająco dużo zawartości. Ohlen zdążył przygotować projekt zadania, ale prace nie wyszły poza etap koncepcyjny. Nie powstały dialogi ani gotowe skrypty. Trudno nie zastanawiać się, jak wyglądałaby ta alternatywna wersja Baldur’s Gate 2. Z drugiej strony gra i bez tego oferowała ogromną liczbę znakomitych zadań, które do dziś uchodzą za jedne z najlepszych w historii komputerowych RPG.

