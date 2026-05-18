Twórca kultowego Drive wraca po dekadzie. Ponownie stawia na seks, przemoc i... klimat

Her Private Hell ma być najbardziej eksperymentalnym dziełem reżysera. To powody do obaw?

Fani Drive oraz charakterystycznego stylu Nicolasa Windinga Refna wreszcie się doczekali. Reżyser po dziesięciu latach przerwy od pełnometrażowego kina powraca z nowym projektem. W sieci pojawił się pierwszy teaser Her Private Hell i wygląda dokładnie tak, jak można było się spodziewać po twórcy Drive, Tylko Bóg wybacz czy Neon Demon — jest neonowo, niepokojąco i bardzo hipnotyzująco. Her Private Hell – powrót twórcy kultowego Drive Film został właśnie pokazany w Cannes, ale nie trafił do konkursu głównego. Według pierwszych doniesień Her Private Hell ma być najbardziej eksperymentalnym projektem Refna. Produkcja podobno niemal całkowicie odrzuca klasyczną strukturę fabularną, skupiając się przede wszystkim na atmosferze i audiowizualnym doświadczeniu.

Sama historia koncentruje się na młodej kobiecie poszukującej swojego ojca. W trakcie podróży jej los przecina się z amerykańskim żołnierzem próbującym wydostać córkę z piekła. Brzmi enigmatycznie? U Refna to akurat standard. Reżyser już wcześniej zapowiadał, że Her Private Hell będzie historią pełną „blasku, seksu i przemocy”, czyli dokładnie tego, z czym kino Refna kojarzy się od lat. Co więcej, film ma podobno nawiązywać do motywów, a być może nawet postaci z wcześniejszych dzieł twórcy. Obsada prezentuje się bardzo mocno. W produkcji występują między innymi Sophie Thatcher, Charles Melton, Dougray Scott, Diego Calva oraz Kristine Froseth.

Ostatnim pełnometrażowym filmem Refna było kontrowersyjne Neon Demon z Elle Fanning w jednej z głównych ról. Produkcja podzieliła widzów podczas premiery w Cannes, wywołując zarówno zachwyty, jak i fale gwizdów oraz opuszczanie sali w trakcie seansu. W ostatnich latach Refn skupił się głównie na serialach, tworząc między innymi Kowbojka z Kopenhagu oraz Za starzy na śmierć. Her Private Hell ma trafić do kin latem tego roku. Premiera w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 24 lipca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










