Nakręcił Pana Kleksa i Dzikiego, a teraz zabierze nas w kosmos. Powstaje film o pierwszym polskim astronaucie

Szykuje się kolejny ambitny biograficzny projekt.

Serwis naEKRANIE poinformował o nowym projekcie Macieja Kawulskiego. Według ich informacji firma producencka reżysera przygotowuje kolejną głośną produkcję, którą będzie biografia pierwszego Polaka, który poleciał w kosmos. Projekt jest już w realizacji, a prace na planie już się rozpoczęły. Powstaje film biograficzny o Mirosławie Hermaszewskim Za film odpowiada Open Mind Production, należąca do Kawulskiego. Producent, znany z takich tytułów jak Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, dwóch części Akademii Pana Kaleksa oraz Dzikiego, tym razem nie obejmie funkcji reżysera. Jego rola ograniczy się do nadzoru producenckiego, podobnie jak miało to miejsce przy filmie Profesor. Za kamerą stanie Łukasz Palkowski, twórca cenionych produkcji Bogowie oraz Najlepszy, czyli ekspert w polskim kinie od filmów biograficznych.

Nowy film skupi się na losach Mirosław Hermaszewski, generała brygady i pilota Wojska Polskiego, który w czerwcu 1978 roku wyruszył w kosmos w ramach misji Sojuz 30. Do dziś pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej astronautyki. Hermaszewski zmarł w grudniu 2022 roku. Warto wspomnieć, że na kolejnego polskiego astronautę czekaliśmy niemal pół wieku. Drugim Polakiem w kosmosie został Sławosz Uznański, inżynier związany z Europejska Agencja Kosmiczna, który poleciał na orbitę w czerwcu 2025 roku w ramach misji Ax 4.

Obecnie nie ujawniono, kto wcieli się w postać Hermaszewskiego ani jak będzie wyglądała pełna obsada. Wiadomo jednak, że produkcja ma mieć charakter biograficzny i skupić się zarówno na drodze do kosmosu, jak i na wojskowym oraz osobistym życiu bohatera. Film o pierwszym Polaku w kosmosie nie jest jedynym projektem realizowanym obecnie przez Open Mind Production. Równolegle trwają prace nad wspomnianym już filmem Profesor z Mateuszem Królem w roli głównej, który opowie historię Ryszarda J., znanego pod pseudonimami Profesor, Riccardo oraz Uczony. Produkcja ta ma przybliżyć jedną z najbardziej zaskakujących spraw kryminalnych, z jakimi mierzyły się brytyjskie służby.

