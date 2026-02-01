Doceniony komiks podstawą nowego serialu od Amazona. To będzie propozycja tylko dla dorosłych widzów

Za stworzenie serialu odpowiadają wspólnie Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon oraz Tze Chun. Nanjiani nie tylko współtworzy projekt, lecz także pojawi się na ekranie w jednej z ról. Produkcja powstaje dla Prime Video i ma zachować niekonwencjonalny ton pierwowzoru.

Fabuła skupia się na Suze, zwyczajnej dziewczynie z niezwykłą umiejętnością. Gdy uprawia seks, czas dosłownie się zatrzymuje. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Jona, który posiada ten sam dar. Para szybko odkrywa, że ich zdolność może posłużyć do bardzo niecodziennych celów, w tym do napadów na banki.

Producentami wykonawczymi serialu są Nanjiani i Gordon w ramach Winter Coat Films, a także Tze Chun. W projekt zaangażowani są również twórcy komiksu oraz przedstawiciele LuckyChap.

Sex Criminals to dokładnie ten rodzaj historii, które Winter Coat chce ożywiać. To opowieści o miłości osadzone w bardzo dziwnych miejscach. Od momentu, gdy LuckyChap przedstawiło nam komiks Matta i Chipa, wiedzieliśmy, że chcemy przenieść tych bohaterów na ekran i ogromnie cieszymy się, że zrobimy to wspólnie z Tze Chunem i Prime Video - powiedzieli Gordon and Nanjiani.