Doceniony komiks podstawą nowego serialu od Amazona. To będzie propozycja tylko dla dorosłych widzów

Radosław Krajewski
2026/02/01 20:00
Platforma zekranizuje popularną powieść graficzną.

Prime Video zamówiło serialową adaptację głośnego komiksu Sex Criminals. Platforma należąca do Amazona dała zielone światło na ośmioodcinkową produkcję opartą na tytule wydawnictwa Image Comics autorstwa Matta Fractiona i Chipa Zdarsky’ego.

Sex Criminals

Sex Criminals – Amazon zamówił serial na podstawie słynnego komiksu

Za stworzenie serialu odpowiadają wspólnie Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon oraz Tze Chun. Nanjiani nie tylko współtworzy projekt, lecz także pojawi się na ekranie w jednej z ról. Produkcja powstaje dla Prime Video i ma zachować niekonwencjonalny ton pierwowzoru.

Fabuła skupia się na Suze, zwyczajnej dziewczynie z niezwykłą umiejętnością. Gdy uprawia seks, czas dosłownie się zatrzymuje. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Jona, który posiada ten sam dar. Para szybko odkrywa, że ich zdolność może posłużyć do bardzo niecodziennych celów, w tym do napadów na banki.

Producentami wykonawczymi serialu są Nanjiani i Gordon w ramach Winter Coat Films, a także Tze Chun. W projekt zaangażowani są również twórcy komiksu oraz przedstawiciele LuckyChap.

Sex Criminals to dokładnie ten rodzaj historii, które Winter Coat chce ożywiać. To opowieści o miłości osadzone w bardzo dziwnych miejscach. Od momentu, gdy LuckyChap przedstawiło nam komiks Matta i Chipa, wiedzieliśmy, że chcemy przenieść tych bohaterów na ekran i ogromnie cieszymy się, że zrobimy to wspólnie z Tze Chunem i Prime Video - powiedzieli Gordon and Nanjiani.

Jestem fanem Sex Criminals Matta Fractiona i Chipa Zdarsky’ego od dnia premiery pierwszego zeszytu. To był mój wymarzony projekt od ponad dekady, a współtworzenie serialu z Emily i Kumailem okazało się jednym z najważniejszych doświadczeń twórczych w mojej karierze. Nie możemy się doczekać, aż ożywimy ten świat razem z naszymi partnerami z LuckyChap i Prime Video – dodała Chun.

GramTV przedstawia:

Komiks Sex Criminals zadebiutował w 2013 roku i szybko zdobył uznanie krytyków oraz nominacje do nagród Eisnera. W połowie poprzedniej dekady planowano już jego telewizyjną adaptację, jednak dopiero teraz projekt doczeka się realizacji i oficjalnej premiery na platformie streamingowej.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/kumail-nanjiani-emily-v-gordon-sex-criminals-series-prime-video-1236488553

Popkultura
Amazon
komiks
streaming
ekranizacja
Amazon Prime Video
Kumail Nanjiani
Prime Video
Matt Fraction
Sex Criminals
Chip Zdarsky
Emily V. Gordon
Tze Chun
