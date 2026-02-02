Padł ostatni klaps na planie Opowieści z Narnii

Wyczekiwane widowisko fantasy ma zadebiutować w tym roku. Po premierze kinowej, film trafi do Netflix.

Zakończyły się zdjęcia do filmu Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja w reżyserii Grety Gerwig. Produkcja Netfliksa była realizowana w Londynie przez sześć miesięcy – od sierpnia ubiegłego roku – co już na starcie pokazuje skalę i ambicje projektu. Koniec zdjęć do filmu Opowieści z Narnii. Film wchodzi w etap postprodukcji Teraz film wchodzi w etap postprodukcji. Za efekty wizualne odpowiadają renomowane studia Framestore oraz Weta, muzykę komponują Mark Ronson i Andrew Wyatt, a autorem zdjęć jest Seamus McGarvey, znany m.in. z Pokuty i Avengersów. Montażysta nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, choć spekuluje się, że może nim być stały współpracownik Gerwig – Nick Houy.

Choć Netflix nie potwierdził jeszcze oficjalnie obsady, według nieoficjalnych informacji w filmie wystąpią m.in. Emma Mackey, Daniel Craig jako wuj Andrzej, a rozmowy miała prowadzić także Carey Mulligan. Meryl Streep ma natomiast użyczyć głosu Aslanowi. Głównymi bohaterami historii pozostają Digory Kirke i Polly Plummer.

GramTV przedstawia:

Uwagę fanów przyciągają również przecieki ze zdjęć z planu. Wynika z nich, że Gerwig zdecydowała się na istotną zmianę realiów czasowych – zamiast wiktoriańskiego Londynu znanego z powieści C.S. Lewisa, akcja filmu ma rozgrywać się w wystawnych, powojennych sceneriach lat 50. XX wieku. To artystyczne ryzyko, ale jednocześnie znak rozpoznawczy reżyserki, która po sukcesach Lady Bird, Małych kobietek i Barbie słynie z autorskiego podejścia do adaptacji. Siostrzeniec czarodzieja zadebiutuje w kinach IMAX 26 listopada 2026 roku i będzie wyświetlany w tym formacie przez dwa tygodnie, zanim trafi na platformę streamingową. Wszystko wskazuje na to, że Netflix celuje nie tylko w hit, ale w nowe otwarcie dla świata Narnii.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









