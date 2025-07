„Musisz patrzeć jego oczami”. Indiana Jones i Wielki Krąg z perspektywy pierwszej osoby to nie przypadek

Jak niedawno informowaliśmy, we wrześniu Indiana Jones i Wielki Krąg doczeka się DLC. Dodatek zatytułowany The Order of Giants wprowadzi graczy w tajemnice sekretnego stowarzyszenia. Teraz MachineGames, twórcy gry, odnieśli się natomiast do tematu perspektywy pierwszoosobowej.

Indiana Jones i Wielki Krąg – perspektywa pierwszoosobowa była „oczywistością”

MachineGames od początku miało jasno określoną wizję projektu: przygoda miała być wyłącznie z perspektywy pierwszej osoby. Dyrektor ds. projektowania w studio, Jens Andersson, podkreślił podczas rozmowy na Develop:Brighton, że taka decyzja była dla zespołu „oczywistością”. „Nie mieliśmy innej opcji — kochamy tę perspektywę. To świetny sposób opowiadania historii”, przekazano.