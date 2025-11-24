Valor Mortis od twórców Ghostrunnera z prezentacją „mrocznej” lokacji. Zobaczcie nowy zwiastun

Jakiś czas temu otrzymaliśmy garść statystyk związanych z otwartymi testami Valor Mortis. One More Level nie daje nam jednak zapomnieć o swojej kolejnej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer z nadchodzącej gry akcji z elementami soulslike od twórców serii Ghostrunner.

Twórcy Valor Mortis prezentują „mroczną” lokacje i przerażających wrogów w nowym zwiastunie

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowszy zwiastun Valor Mortis pokazuje ujęcia z nieprezentowanej wcześniej lokacji. Wspomniany trailer pozwala również rzucić okiem na kilka nowych typów wrogów, a także po raz pierwszy zobaczyć w akcji sierżanta Gasparda „Cannonhand” Duboisa, który opisywany jest jako „hybryda ludzkiego ciała i śmiercionośnego metalu”. Przygotowany przez deweloperów z One More Level materiał wideo znajdziecie na dole wiadomości.