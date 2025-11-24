Zaloguj się lub Zarejestruj

Valor Mortis od twórców Ghostrunnera z prezentacją „mrocznej” lokacji. Zobaczcie nowy zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2025/11/24 17:20
One More Level przypomina graczom o swojej kolejnej produkcji.

Jakiś czas temu otrzymaliśmy garść statystyk związanych z otwartymi testami Valor Mortis. One More Level nie daje nam jednak zapomnieć o swojej kolejnej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer z nadchodzącej gry akcji z elementami soulslike od twórców serii Ghostrunner.

Valor Mortis
Valor Mortis

Twórcy Valor Mortis prezentują „mroczną” lokacje i przerażających wrogów w nowym zwiastunie

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowszy zwiastun Valor Mortis pokazuje ujęcia z nieprezentowanej wcześniej lokacji. Wspomniany trailer pozwala również rzucić okiem na kilka nowych typów wrogów, a także po raz pierwszy zobaczyć w akcji sierżanta Gasparda „Cannonhand” Duboisa, który opisywany jest jako „hybryda ludzkiego ciała i śmiercionośnego metalu”. Przygotowany przez deweloperów z One More Level materiał wideo znajdziecie na dole wiadomości.

Klimat prezentowanego poziomu jest przerażająco mroczny. Gracze odwiedzą osadę nocą, kiedy wąskie uliczki i opuszczone domy, skąpane w wątłym świetle pochodni, budują przeszywające uczucie niepokoju. Nieprzewidywalne zachowanie mieszkańców oraz ich nieokrzesana agresja tworzą atmosferę i napięcie typowe dla klasycznych horrorów – komentuje Radosław Ratusznik, reżyser Valor Mortis.

Na koniec przypomnijmy, że Valor Mortis powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja One More Level ma zadebiutować na wspomnianych platformach w 2026 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/436118-valor-mortis-pierwszoosobowy-soulslike-zaprezentowany-na-nowym-trailerze

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

