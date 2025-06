Indiana Jones wyrusza na nową przygodę. Znamy datę premiery DLC The Order of Giants

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników przygód Indiany Jonesa. Właśnie poznaliśmy datę debiutu nowego rozszerzenia fabularnego do gry Indiana Jones and the Great Circle. Dodatek zatytułowany The Order of Giants ma pojawić się 4 września 2025 roku.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants z datą premiery

Fabuła rozszerzenia zagłębi się w tajemnice sekretnego stowarzyszenia. Twórcy ze studia MachineGames zdradzili, że w The Order of Giants gracze, wcielając się w postać słynnego archeologa, odwiedzą ulice Rzymu. To właśnie tam, w zapomnianych katakumbach, które skrywają coś znacznie bardziej złowieszczego, rozgrywać się będzie znaczna część akcji. Indiana Jones stanie przed zadaniem przechytrzenia niebezpiecznego kultu i rozwikłania skomplikowanych zagadek zaprojektowanych przez samych cesarzy.

Nowy zwiastun potwierdzający datę premiery DLC do Indiana Jonesa znajduje się poniżej. Przypomnijmy, że dodatek ukaże się 4 września 2025 roku.