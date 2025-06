Muse powracają z nowym, wybuchowym singlem "Unravelling”. Jest to zapowiedź nowego albumu

“Unravelling” to pierwsza zapowiedź dziesiątego albumu zespołu, którego szczegóły mają zostać ujawnione w nadchodzących miesiącach. “Unravelling” miał swoją premierę na żywo podczas pierwszego koncertu aktualnej trasy koncertowej zespołu po Europie, a dokładniej w Helsinkach. Wcześniej Muse zamieszczali w mediach społecznościowych tajemnicze zapowiedzi, sygnalizując powrót do aktywności.

Nowy utwór zespołu Muse

Za produkcję nowego utworu odpowiada Dan Lancaster, wieloletni współpracownik zespołu Bring Me The Horizon oraz One Ok Rock i od 2022 roku członek koncertowego składu Muse. Utwór otwiera melancholijna, syntezatorowa sekwencja z arpeggiami. “Unravelling” łączy w sobie cięższe, kosmiczne rockowe brzmienia znane z płyt “Origin Of Symmetry”, “Absolution” i “Black Holes And Revelations”, z bardziej subtelnymi, elektronicznymi elementami znanymi z “The 2nd Law” czy “Simulation Theory”. To muzyczna podróż przez ewolucję stylu zespołu.