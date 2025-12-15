Zaloguj się lub Zarejestruj

Joel Hoekstra z Whitesnake prezentuje singiel You Can Give. Nowy album From The Fade ukaże się w 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/15 18:20
Gitarzysta legendarnego Whitesnake wraca z nowym singlem i kolejnym solowym albumem.

Joel Hoekstra, gitarzysta znany z zespołów Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, zapowiedział premierę czwartego solowego albumu, projektu Joel Hoekstra’s 13. Płyta zatytułowana From The Fade ukaże się 27 lutego 2026 roku nakładem Frontiers Music Srl.

Joel Hoekstra
Joel Hoekstra

Nowy singiel Hoekstry z Whitesnake

Hoekstra ponownie zgromadził imponujący skład doświadczonych muzyków rockowych. W nagraniach wzięli udział perkusista Vinny Appice (Black Sabbath, Dio), basista Tony Franklin (The Firm, Blue Murder), klawiszowiec Derek Sherinian (Dream Theater, Sons Of Apollo) oraz wokalista Girish Pradhan (Girish And The Chronicles, The Nail). Partie chórków nagrał Jeff Scott Soto. Zespół zaprezentował właśnie utwór You Can Give, czyli drugi singiel promujący album From The Fade. Oficjalny teledysk do kompozycji jest już dostępny i możecie go zobaczyć poniżej. Hoekstra wyjaśnił:

You Can Give to ciężki, oparty na riffach utwór. Choć niektóre riffy można by określić jako metalowe, całość nadal mieści się w stylistyce melodyjnego hard rocka. Vinny Appice i Tony Franklin stworzyli niesamowicie mocny i kreatywny fundament. Girish Pradhan zaprezentował potężny, emocjonalny wokal, a Derek Sherinian i Jeff Scott Soto idealnie uzupełnili całość partiami klawiszy i chórków. Tekstowo utwór opowiada o muzyce, która “przemawia” do mnie i pokazuje również ciemniejszą stronę próby utrzymania silnej etyki pracy.

Album From The Fade łączy klasyczny hard rock z nowoczesnym, melodyjnym metalem. Materiał wyróżniają zwarte aranżacje, techniczna precyzja oraz emocjonalne wykonania. Każdy utwór nosi charakterystyczne piętno Hoekstry, zakorzenione w rockowej tradycji, ale jednocześnie brzmiące świeżo i współcześnie.

Lista utworów From The Fade:

  • You Can Give
  • The Fall
  • Lifeline
  • Will You Remember Me
  • Misunderstood
  • Start To Fight
  • All I’d Do
  • Free To Be
  • The End Of Me
  • Quite The Ride

Joel Hoekstra na co dzień mieszka w Nowym Jorku i występuje z Whitesnake oraz Trans-Siberian Orchestra. Współpracował również między innymi z Cher, Night Ranger, Foreigner, Accept, a także zagrał w musicalu Rock Of Ages. Jest stałym uczestnikiem rejsów Monsters Of Rock Cruise i znany z licznych projektów studyjnych oraz internetowych kolaboracji. Muzyk od lat angażuje się także w edukację muzyczną. Pisał dla magazynu Guitar World, wykładał w Musician’s Institute i regularnie pełnił rolę mentora w Rock ’N’ Roll Fantasy Camp.

Oto nowy singiel Joel Hoeakstra’s 13:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/whitesnake-guitarist-joel-hoekstras-13-shares-you-can-give-single-from-upcoming-from-the-fade-album

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

