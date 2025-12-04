Basista Red Hot Chili Peppers wydaje solowy album. Zobaczcie dość ekscentryczny teledysk

Po niemal pięciu dekadach kariery jako jeden z najważniejszych rockowych basistów swojego pokolenia, czas i przestrzeń w końcu pozwoliły basiście Red Hot Chili Peppers – Flea – spełnić marzenie o pracy z zespołem współczesnych wizjonerów jazzu. Muzyk wrócił do swojego pierwszego instrumentu i największej muzycznej miłości, czyli trąbki, przygotowując nowy album, który ukaże się w 2026 roku nakładem Nonesuch Records.

Basista Red Hot Chili Peppers wydaje solowy album

Jako zapowiedź solowego wydawnictwa udostępniono utwór “A Plea”, będącą autorską kompozycją Flei. “A Plea”, napisany i wykonany przez Flea, według zapowiedzi ma zachęcić słuchaczy do “budowania mostów, rozświetlania drogi, tworzenia czegoś pięknego, dostrzegania drugiego człowieka oraz dzielenia się tym dobrem”. W nagraniu Flea odpowiada za bas elektryczny, wokale i trąbkę, a towarzyszą mu kontrabasistka Anna Butterss, gitarzysta Jeff Parker, perkusista Deantoni Parks, perkusjonalista Mauro Refosco, flecista altowy Rickey Washington oraz puzonista Vikram Devasthali. Wokalnie udzielają się również Chris Warren oraz producent utworu, Josh Johnson, który gra także na saksofonie altowym. Wraz z utworem udostępniono również teledysk, wyreżyserowany przez mieszkającą w Los Angeles Clarę Balzary, zajmującą się tworzeniem filmów i fotografią oraz z choreografią Sadie Wilking.