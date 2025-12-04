Zaloguj się lub Zarejestruj

Basista Red Hot Chili Peppers wydaje solowy album. Zobaczcie dość ekscentryczny teledysk

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/04 14:40
0
0

Flea, basista Red Hot Chili Peppers, postanowił wydać swój debiutancko solowy album i z tej okazji zaprezentował pierwszy singiel.

Po niemal pięciu dekadach kariery jako jeden z najważniejszych rockowych basistów swojego pokolenia, czas i przestrzeń w końcu pozwoliły basiście Red Hot Chili Peppers – Flea – spełnić marzenie o pracy z zespołem współczesnych wizjonerów jazzu. Muzyk wrócił do swojego pierwszego instrumentu i największej muzycznej miłości, czyli trąbki, przygotowując nowy album, który ukaże się w 2026 roku nakładem Nonesuch Records.

Jako zapowiedź solowego wydawnictwa udostępniono utwór “A Plea”, będącą autorską kompozycją Flei. “A Plea”, napisany i wykonany przez Flea, według zapowiedzi ma zachęcić słuchaczy do “budowania mostów, rozświetlania drogi, tworzenia czegoś pięknego, dostrzegania drugiego człowieka oraz dzielenia się tym dobrem”. W nagraniu Flea odpowiada za bas elektryczny, wokale i trąbkę, a towarzyszą mu kontrabasistka Anna Butterss, gitarzysta Jeff Parker, perkusista Deantoni Parks, perkusjonalista Mauro Refosco, flecista altowy Rickey Washington oraz puzonista Vikram Devasthali. Wokalnie udzielają się również Chris Warren oraz producent utworu, Josh Johnson, który gra także na saksofonie altowym. Wraz z utworem udostępniono również teledysk, wyreżyserowany przez mieszkającą w Los Angeles Clarę Balzary, zajmującą się tworzeniem filmów i fotografią oraz z choreografią Sadie Wilking.

Flea opisał tekst piosenki, odnoszący się do podziałów w kraju i na świecie, jako “tęsknotę za miejscem poza tym wszystkim, miejscem miłości, gdzie mogę wyrazić swoje myśli i być sobą. Flea dodał do tego:

Nie interesuje mnie sam akt polityki. Wierzę, że istnieje dużo bardziej transcendentna przestrzeń ponad tym, w której możliwa jest rozmowa mogąca realnie pomóc ludzkości, pomóc nam żyć harmonijnie, produktywnie i w sposób zdrowy dla świata. Jest takie miejsce, w którym się spotykamy i jest nim miłość.

GramTV przedstawia:

Urodzony jako Michael Peter Balzary, Flea zdobył sławę jako współzałożyciel i basista Red Hot Chili Peppers. Poza ponad trzydziestoletnią karierą w zespole współpracował m.in. z Tomem Waitsem i Johnnym Cashem, wystąpił w wielu filmach, w tym “Big Lebowski”, “Moje własne Idaho” czy też “Wymazać siebie”, a także napisał bestsellerową autobiografię “Acid for the Children”. W 2001 roku Flea, mieszkający w Los Angeles, współzałożył Silverlake Conservatory of Music, czyli non-profitową szkołę muzyczną, której misją jest udostępnianie edukacji muzycznej jak najszerszej publiczności. Flea ma na koncie sześć nagród Grammy, dwanaście singli numer jeden oraz 80 milionów sprzedanych płyt z Red Hot Chili Peppers.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/red-hot-chili-peppers-bassist-flea-to-release-debut-solo-album-in-2026

