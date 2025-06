Muse powraca! Zespół teasuje nowy utwór "Unravelling”

Na oficjalnym profilu grupy pojawił się krótki klip z nieopublikowanym wcześniej fragmentem muzyki, opatrzony podpisem: “Back at it”. Pod koniec wideo na ekranie pojawia się tajemniczy tytuł “Unravelling”, co sugeruje, że może to być tytuł nowego singla.

Muse teasuje nowy utwór “Unravelling”

Już wcześniej zespół publikował intrygujące materiały, jak choćby animowany teaser z napisem “Something’s coming…” lub zdjęcie sylwetek członków zespołu z podpisem: “An insect trapped in amber”. W lutym basista Chris Wolstenholme zdradził, że zespół planuje wkrótce rozpocząć prace nad nowym albumem. Ostatni longplay Muse, “Will of the People”, ukazał się w 2022 roku. W rozmowie w podcaście The Leona Graham Podcast muzyk powiedział: