Multiplayer w Wiedźminie 3? Teraz to możliwe

Mikołaj Berlik
2026/04/06 16:00
Nowa wersja fanowskiego projektu już dostępna.

Zespół moderski odpowiedzialny za tryb dla wielu graczy do Wiedźmina 3 udostępnił przełomową aktualizację 2.0. Nowa wersja wprowadza funkcje, na które fani czekali od lat, znacząco zbliżając doświadczenie z gry do pełnoprawnego tytułu MMO.

Wiedźmin 3 – Witcher Online
Wiedźmin 3 – wspólne podróżowanie i walka

Największą nowością w wersji 2.0 jest pełna synchronizacja środków transportu. Teraz dwóch graczy może podróżować na jednym koniu – pasażer zajmuje miejsce za jeźdźcem. Umożliwiono też wspólne żeglowanie, gdzie pasażerowie zajmują miejsca analogicznie do tego, jak robią to postacie niezależne w grze. Usprawniono systemy poruszania się i walki, dzięki czemu starcia z potworami u boku przyjaciół są płynniejsze i bardziej responsywne.

Aktualizacja do Wiedźmin 3 – Witcher Online wzbogaca warstwę społecznościową moda o systemy znane z gier fabularnych. Gracze mogą teraz handlować między sobą. System ten pozwala na wybór przedmiotu oraz ustalenie ceny w koronach, którą drugi gracz musi zaakceptować, by sfinalizować transakcję. Korzystając z moda Custom Player Characters, gracze mogą teraz transformować się w zwierzęta (sowę, kota, lisa lub kruka). Przemiana jest widoczna dla wszystkich użytkowników na serwerze i można jej dokonać za pomocą znaku Yrden lub komend konsoli. Każdy gracz widzi pancerz, miecze, kuszę, pochwy, a nawet fryzury i blizny swoich towarzyszy.

Twórcy zdecydowali się na głębokie zmiany w kodzie sieciowym, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności rozgrywki. Zrezygnowano z protokołu TCP na rzecz UDP. Nowa architektura jest szybsza, co powinno drastycznie zredukować opóźnienia (lagi) oraz wyeliminować problemy z połączeniem, na które skarżyli się niektórzy gracze.

Dzięki wersji 2.0 gracze Wiedźmina 3 mogą wspólnie przejść całą historię Geralta i Ciri, od początku do końca, ciesząc się przy tym aktywnościami pobocznymi, takimi jak odpoczynek w karczmach (funkcja Chill Out) czy wspólna eksploracja świata. Mod jest dostępny do pobrania za darmo, a jego instalacja wymaga posiadania oryginalnej kopii gry na PC.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/the-witcher-3-online-mod-version-2-0-available-for-download/

