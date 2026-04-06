Multiplayer w Wiedźminie 3? Teraz to możliwe

Nowa wersja fanowskiego projektu już dostępna.

Zespół moderski odpowiedzialny za tryb dla wielu graczy do Wiedźmina 3 udostępnił przełomową aktualizację 2.0. Nowa wersja wprowadza funkcje, na które fani czekali od lat, znacząco zbliżając doświadczenie z gry do pełnoprawnego tytułu MMO. Wiedźmin 3 – wspólne podróżowanie i walka Największą nowością w wersji 2.0 jest pełna synchronizacja środków transportu. Teraz dwóch graczy może podróżować na jednym koniu – pasażer zajmuje miejsce za jeźdźcem. Umożliwiono też wspólne żeglowanie, gdzie pasażerowie zajmują miejsca analogicznie do tego, jak robią to postacie niezależne w grze. Usprawniono systemy poruszania się i walki, dzięki czemu starcia z potworami u boku przyjaciół są płynniejsze i bardziej responsywne.

Aktualizacja do Wiedźmin 3 – Witcher Online wzbogaca warstwę społecznościową moda o systemy znane z gier fabularnych. Gracze mogą teraz handlować między sobą. System ten pozwala na wybór przedmiotu oraz ustalenie ceny w koronach, którą drugi gracz musi zaakceptować, by sfinalizować transakcję. Korzystając z moda Custom Player Characters, gracze mogą teraz transformować się w zwierzęta (sowę, kota, lisa lub kruka). Przemiana jest widoczna dla wszystkich użytkowników na serwerze i można jej dokonać za pomocą znaku Yrden lub komend konsoli. Każdy gracz widzi pancerz, miecze, kuszę, pochwy, a nawet fryzury i blizny swoich towarzyszy.

