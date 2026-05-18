Cyberpunkowy ROG Xbox Ally X wygląda obłędnie. Powstały tylko 3 egzemplarze

Pomimo wielu wad jednego Cyberpunkowi 2077 nie można odmówić. Klimat wylewał się bowiem z ekranu całymi litrami.
Teraz ten klimat został za sprawą jednego z artystów przeniesiony. Przeniesiony na ROG Xbox Ally X.
Konsola inspirowana Cyberpunkiem
Tym sposobem powstało ROG Xbox Ally X z obudową inspirowaną właśnie grą Cyberpunk 2077. Za projekt odpowiedzialny jest AK Mod, który ostateczny efekt osiągnął poprzez warstwowe nakładanie farb w sprayu, a także specjalistyczne techniki postarzania oraz niestandardowe kalkomanie wodne. Ba, do uzyskania oczekiwanego efektu “zużycia” wykorzystano nawet… piasek i sól. Sprzęt wykończono poprzez neonowo-żółty kolor – znajomy każdemu graczowi wędrującemu po Night City. Całość umieszczono natomiast na stojaku stylizowanym na – a jakże – rękę samego Johnny’ego Silverhanda.
W opisie opublikowanego z tej okazji filmu możemy przeczytać:
Weź przyszłość Night City w swoje ręce dzięki temu jedynemu w swoim rodzaju ROG Xbox Ally X.
W ramach ekskluzywnej współpracy z zespołem Cyberpunk 2077 oraz rzemieślnikami z AK Studio dokonaliśmy czegoś pionierskiego w świecie gamingu: stworzyliśmy pierwszy na świecie profesjonalny mod obudowy z udziałem ROG Xbox Ally X.
To jedyne w swoim rodzaju arcydzieło przesuwa granice niestandardowego sprzętu, reinterpretując naszą flagową konsolę przenośną przez pryzmat wyspecjalizowanego, ręcznego rzemiosła. Zobacz ostateczną fuzję technologii i artyzmu w tej światowej, ekskluzywnej prezentacji.
Jako że takie customowe wersje ROG Xbox Ally X wykonywane są ręcznie, powstałych ich zaledwie trzy egzemplarze. Jak zakomunikował sam ASUS, jeden z tych wyjątkowych handheldów ma trafić w ręce “prawdziwego superfana Cyberpunka 2077”, nie wiadomo jednak na ten moment, co to konkretnie oznacza. Można spodziewać się jakiejś formy konkursu czy też innej aktywności, w ramach której nagrodą będzie właśnie inspirowana Cyberpunkiem 2077 konsola. Nie wiadomo natomiast, czy istnieją plany, by sprzęt z tego typu obudowami, już wykonanymi taśmowo, wprowadzić do regularnej sprzedaży.
