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Crimson Desert z dużą aktualizacją. Otwarcie Otchłani, lepszy HUD i ważne poprawki

Maciej Petryszyn
2026/07/05 15:00
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Jesteście wśród tych, którzy pomimo upływu czasu pozostali przy Crimson Desert? Ucieszy was zatem kolejna aktualizacja.

Patch 1.13.00 oficjalnie trafił już do gry na większości platform. Pora więc rzucić okiem na to, co Pearl Abyss ugotowało tym razem.

Crimson Desert
Crimson Desert

Oto Crimson Desert w wersji 1.13.00

Tak więc od teraz w Crimson Desert dostęp do Otchłani będą mieć również Oongka i Damiane, w związku z czym zmieniono położenie Fragmentów Pamięci dla niektórych bossów. Wspomniany Oongka oraz Kliff otrzymali też aż 39 nowych elementów ekwipunku, w tym legendarne zestawy bossów. Z kolei dla Damiane przygotowano 8 nowych pancerzy. Zyskaliśmy także przepisy m.in. na potężne pancerze płytowe. Dodatkowo naprawiono namierzanie zdolności Axiom Force oraz usunięto unikalne błędy dla postaci. W części questów przeszłością powinny być też kłopoty związane z blokadą progresu czy też znikającymi NPC-ami.

GramTV przedstawia:

Nowością jest też immersyjny interfejs. Gracze od dawna prosili o możliwość ukrywania minimapy oraz HUD-u, co wreszcie nadeszło. Inne zmiany związane z interfejsem to m.in. automatyczne zamykanie ekwipunku po zażyciu eliksiru, pokazywanie wyłącznie aktualnie śledzonego zadania na obramowaniu mapy czy też blokowanie niemożliwych do zafarbowania przedmiotów. Jeżeli natomiast podczas odtwarzania Fragmentów Pamięci popełnialiśmy przestępstwa, to nie unikniemy już za nie kary. Ponadto ptasi towarzysze będą mogli korzystać z tzw. Hunter’s Sigil, które pozwoli im na przynoszenie zwierzyny oraz surowców. Zaś na Sovereign Wastes potwory powinny od teraz pojawiać się w sposób prawidłowy.

Co ważne, Crimson Desert w wersji 1.13.00 powinno działać lepiej, gdyż skrócono przedłużone czasy ładowania, naprawiono crashe przy otwieraniu mapach i rewanżach z bossami, a na PlayStation 5 usunięto zacinanie się cutscenek. Sama łatka już teraz dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, podczas gdy użytkownicy Mac App Store będą musieli jeszcze trochę poczekać. Warto też, by osoby posiadające grę na Epic Games Store wzięły pod uwagę, iż przez błąd platformy czekać ich będzie pobranie bardzo dużej ilości danych.

Źródło:https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-US/News/Notice/Detail?_boardNo=105

Tagi:

News
aktualizacja
patch
łatka
Pearl Abyss
nowa zawartość
Crimson Desert
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:24

Za to pojawił się jakiś drobny błąd. Miałem Destrukcję trzeciego poziomu. Dawał +10 do broni więc miałem broń która miała wysoki crit, 45 ataku i parę przydatnych rzeczy. A że to była halabarda to też miała super zasięg. Więc kosiłem przeciwników jak zboże. 

Po odpaleniu gry destrukcja 3 zniknęła z mojej broni :-( Teraz broń ma na powrót 35 ataku.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112