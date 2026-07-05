Crimson Desert z dużą aktualizacją. Otwarcie Otchłani, lepszy HUD i ważne poprawki

Nowością jest też immersyjny interfejs. Gracze od dawna prosili o możliwość ukrywania minimapy oraz HUD-u, co wreszcie nadeszło. Inne zmiany związane z interfejsem to m.in. automatyczne zamykanie ekwipunku po zażyciu eliksiru, pokazywanie wyłącznie aktualnie śledzonego zadania na obramowaniu mapy czy też blokowanie niemożliwych do zafarbowania przedmiotów. Jeżeli natomiast podczas odtwarzania Fragmentów Pamięci popełnialiśmy przestępstwa, to nie unikniemy już za nie kary. Ponadto ptasi towarzysze będą mogli korzystać z tzw. Hunter’s Sigil, które pozwoli im na przynoszenie zwierzyny oraz surowców. Zaś na Sovereign Wastes potwory powinny od teraz pojawiać się w sposób prawidłowy.

Co ważne, Crimson Desert w wersji 1.13.00 powinno działać lepiej, gdyż skrócono przedłużone czasy ładowania, naprawiono crashe przy otwieraniu mapach i rewanżach z bossami, a na PlayStation 5 usunięto zacinanie się cutscenek. Sama łatka już teraz dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, podczas gdy użytkownicy Mac App Store będą musieli jeszcze trochę poczekać. Warto też, by osoby posiadające grę na Epic Games Store wzięły pod uwagę, iż przez błąd platformy czekać ich będzie pobranie bardzo dużej ilości danych.