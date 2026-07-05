Crimson Desert z dużą aktualizacją. Otwarcie Otchłani, lepszy HUD i ważne poprawki

Patch 1.13.00 oficjalnie trafił już do gry na większości platform. Pora więc rzucić okiem na to, co Pearl Abyss ugotowało tym razem.
Oto Crimson Desert w wersji 1.13.00
Tak więc od teraz w Crimson Desert dostęp do Otchłani będą mieć również Oongka i Damiane, w związku z czym zmieniono położenie Fragmentów Pamięci dla niektórych bossów. Wspomniany Oongka oraz Kliff otrzymali też aż 39 nowych elementów ekwipunku, w tym legendarne zestawy bossów. Z kolei dla Damiane przygotowano 8 nowych pancerzy. Zyskaliśmy także przepisy m.in. na potężne pancerze płytowe. Dodatkowo naprawiono namierzanie zdolności Axiom Force oraz usunięto unikalne błędy dla postaci. W części questów przeszłością powinny być też kłopoty związane z blokadą progresu czy też znikającymi NPC-ami.