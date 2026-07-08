Minecraft po 17 latach spełni prośby graczy. W końcu będzie można usiąść

W najnowszym materiale deweloperskim Mojang zaprezentował zawartość kolejnego „game dropa”, który zadebiutuje w trzecim kwartale 2026 roku . Największą atrakcją okazała się jednak funkcja, o którą gracze prosili praktycznie od początku istnienia Minecrafta – możliwość siadania.

Do tej pory społeczność radziła sobie na różne sposoby. Najczęściej wykorzystywano mody lub ustawiano łódki, wagoniki czy oswajalne zwierzęta w specjalnie przygotowanych konstrukcjach, aby stworzyć prowizoryczne siedziska. Nadchodząca aktualizacja rozwiąże ten problem dzięki nowemu przedmiotowi o nazwie Cushion.

Poduszkę będzie można stworzyć z trzech nowych Wool Slabs, układając je poziomo w stole rzemieślniczym. Po postawieniu Cushion na dowolnej płaskiej powierzchni wystarczy wejść z nim w interakcję, aby postać usiadła. Mojang potwierdził również, że przedmiot będzie dostępny w 16 wariantach kolorystycznych. Funkcję można przetestować już teraz w wersjach Java Snapshot oraz Bedrock Beta i Preview.