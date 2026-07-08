Minecraft po 17 latach spełni prośby graczy. W końcu będzie można usiąść

Nadchodząca aktualizacja wprowadzi funkcję, o którą społeczność prosiła od początków istnienia gry.
Po 17 latach od udostępnienia pierwszej wersji Minecrafta Mojang wreszcie doda możliwość siadania. Funkcja trafi do gry wraz z kolejną dużą aktualizacją.
Minecraft – długo wyczekiwana funkcja w końcu trafi do gry
W najnowszym materiale deweloperskim Mojang zaprezentował zawartość kolejnego „game dropa”, który zadebiutuje w trzecim kwartale 2026 roku. Największą atrakcją okazała się jednak funkcja, o którą gracze prosili praktycznie od początku istnienia Minecrafta – możliwość siadania.
Do tej pory społeczność radziła sobie na różne sposoby. Najczęściej wykorzystywano mody lub ustawiano łódki, wagoniki czy oswajalne zwierzęta w specjalnie przygotowanych konstrukcjach, aby stworzyć prowizoryczne siedziska. Nadchodząca aktualizacja rozwiąże ten problem dzięki nowemu przedmiotowi o nazwie Cushion.
Poduszkę będzie można stworzyć z trzech nowych Wool Slabs, układając je poziomo w stole rzemieślniczym. Po postawieniu Cushion na dowolnej płaskiej powierzchni wystarczy wejść z nim w interakcję, aby postać usiadła. Mojang potwierdził również, że przedmiot będzie dostępny w 16 wariantach kolorystycznych. Funkcję można przetestować już teraz w wersjach Java Snapshot oraz Bedrock Beta i Preview.
GramTV przedstawia:
Zmęczony wędrówką? Znajdź opuszczony obóz, by odpocząć swoje kanciaste kości na poduszce. Przespać noc bez resetowania punktu odrodzenia, śpiąc na słomianym łóżku – tylko nie licz na to, że następnego dnia będzie ono nadal nienaruszone! Poduszkę wytwórz z płyt wełny, a słomiane łóżko z bel siana.
To jednak nie koniec nowości. Aktualizacja wprowadzi także biom Dappled Forest, nowy zestaw drewna topolowego, blok Shelf Mushroom, długo wyczekiwane schody z wełny i drewniane płyty, a także jednorazowe Straw Bed, które pozwoli przespać noc bez zmiany punktu odrodzenia. W świecie pojawią się również opuszczone obozowiska rozsiane po różnych biomach.
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