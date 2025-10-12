Mortal Kombat 3 oficjalnie zapowiedziany. Druga część w nowych ujęciach i z ekskluzywnym plakatem

Warner Bros. już pracuje nad trzecią częścią Mortal Kombat, chociaż do premiery drugiej odsłony pozostało jeszcze ponad pół roku.

Podczas panelu na New York Comic Con scenarzysta Jeremy Slater ujawnił, że wytwórnie New Line Cinema i Warner Bros. dały zielone światło na powstanie trzeciej części Mortal Kombat. Twórcy i obsada podzielili się z fanami kulisami powstawania sequela oraz planami na kolejną odsłonę serii. Mortal Kombat 3 oficjalnie zapowiedziany Slater zachęcił uczestników wydarzenia do wspierania serii, wskazując na znaczenie zaangażowania widzów w sukces filmów:

Pojawcie się w kinach w przyszłym roku. Jeśli pokażemy, że publiczność naprawdę tego chce, będziemy mogli tworzyć kolejne części specjalnie dla was - powiedział scenarzysta. W panelu wzięli udział również reżyser Simon McQuoid oraz aktorzy Karl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle i Martyn Ford. Jednym z tematów była zmiana daty premiery Mortal Kombat 2 z października 2025 na maj 2026. McQuoid tłumaczył, że przesunięcie wynika z rosnącej skali projektu. Za każdym razem, gdy ktoś ogląda ten film, rośnie wokół niego energia. Stworzyliśmy gigantyczny blockbuster. Warto poczekać, bo premiera będzie naprawdę potężnym wydarzeniem - powiedział reżyser. Podczas spotkania zaprezentowano również fragment materiałów zza kulis, w których aktorzy zapowiadają efektowne pojedynki, widowiskowe fatality oraz większy niż dotąd rozmach. Sequel ma skupić się przede wszystkim na postaciach Johnny’ego Cage’a i Kitany, granych przez Karla Urbana i Adeline Rudolph. McQuoid podkreślił, że celem twórców było rozwinięcie wizji zaprezentowanej w poprzedniej części: W pierwszym filmie jedynie musnęliśmy potencjał świata Mortal Kombat. Chcieliśmy pchnąć wszystko dalej. Więcej emocji, więcej lokacji, więcej przygód. Zamierzamy odwiedzić różne krainy i w pełni wykorzystać bogactwo uniwersum.

Slater zdradził, że praca nad historią była wyzwaniem, bo w filmie pojawi się aż 20 kluczowych bohaterów: To luksus i koszmar w jednym. Mamy tak wiele wątków do rozwinięcia, że nie sposób stworzyć sześciogodzinnego filmu. Mimo większego nacisku na emocje, twórcy obiecują, że widowisko nie straci na dynamice. McQuoid zaznaczył, że liczba scen walki ma być nawet dwukrotnie większa niż w pierwszej części. Turniej daje nam idealną strukturę, w którą wpisują się wszystkie wątki postaci. Chcemy, by każda walka była wyjątkowa i różnorodna - powiedział reżyser. Premiera Mortal Kombat 2 zaplanowana jest na 16 maja 2026 roku. Poniżej zobaczycie nowy materiał z filmu, a także ekskluzywny plakat, który powstał specjalnie na nowojorski Comic Con.

