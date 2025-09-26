Zaloguj się lub Zarejestruj

Mortal Kombat 2 z uwielbianym przez fanów finisherem. Zaprezentowano go na nowym zwiastunie

Radosław Krajewski
2025/09/26 09:45
Udostępniono nowy materiał z oczekiwanego filmu.

Druga część ekranizacja Mortal Kombat zapowiada się niezwykle krwawo, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Niedawno Warner Bros. poinformowało, że film zalicza spore opóźnieniem i trafi do kin dopiero w maju przyszłego roku. Na osłodę wytwórnia pokazała wygląda jednego z nowych wojowników, który część fanów zachwycił, aby inni zaczęli się z niego wyśmiewać. Teraz do sieci trafił kolejny materiał, w którym pokazano nowe sceny.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 – nowy materiał prezentuje kolejne sceny z filmu

Krótki materiał wideo zawiera wywiady z częścią obsady oraz fragmenty, których wcześniej nie widzieliśmy. W zapowiedzi można dostrzec fragmenty nowych, widowiskowych finisherów, a także scenę z udziałem głównego antagonisty. Potężny Shao Kahn krzyczy w niej słynne „finish him”, a Kung Lao prezentuje swój charakterystyczny atak z użyciem kapelusza. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Reżyser Simon McQuoid, który odpowiadał również za film z 2021 roku, ponownie stanął za kamerą. Scenariusz napisał Jeremy Slater na podstawie kultowej serii gier stworzonej przez Eda Boona i Johna Tobiasa. Produkcją zajmują się Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh oraz sam McQuoid, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Michael Clear, Judson Scott, Lawrence Kasanoff i Slater.

W obsadzie pojawią się znane twarze oraz nowe nazwiska. Do bohaterów dołączy Johnny Cage, w którego wcieli się Karl Urban. Na ekranie zobaczymy również Adeline Rudolph, Jessicę McNamee, Josha Lawsona, Ludi Lina, Mehcada Brooksa, Tati Gabrielle, Lewisa Tana, Damona Herrimana, Chinh Hana, Tadanobu Asano jako Raiden, Joe Taslima w roli Bi-Hana oraz Hiroyukiego Sanadę jako Hanzo Hasashiego i Scorpiona.

Przypomnijmy, że premierę Mortal Kombat 2 wyznaczono w kinach na 15 maja 2026 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/video-games/mortal-kombat/finish-him-mortal-kombat-ii-featurette-includes-footage-of-a-gruesome-new-fatality-a223993

