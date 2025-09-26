Mortal Kombat 2 z uwielbianym przez fanów finisherem. Zaprezentowano go na nowym zwiastunie

Druga część ekranizacja Mortal Kombat zapowiada się niezwykle krwawo, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Niedawno Warner Bros. poinformowało, że film zalicza spore opóźnieniem i trafi do kin dopiero w maju przyszłego roku. Na osłodę wytwórnia pokazała wygląda jednego z nowych wojowników, który część fanów zachwycił, aby inni zaczęli się z niego wyśmiewać. Teraz do sieci trafił kolejny materiał, w którym pokazano nowe sceny.

Mortal Kombat 2 – nowy materiał prezentuje kolejne sceny z filmu

Krótki materiał wideo zawiera wywiady z częścią obsady oraz fragmenty, których wcześniej nie widzieliśmy. W zapowiedzi można dostrzec fragmenty nowych, widowiskowych finisherów, a także scenę z udziałem głównego antagonisty. Potężny Shao Kahn krzyczy w niej słynne „finish him”, a Kung Lao prezentuje swój charakterystyczny atak z użyciem kapelusza. Zwiastun zobaczycie poniżej.