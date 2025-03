Mortal Kombat 2 w pierwszych zdjęciach z filmu. Tak wygląda Shao Kahn i Johnny Cage

W końcu zobaczycie Johnny’ego Cage’a. Jego wprowadzenie do fabuły Mortal Kombat i całego uniwersum to istotny element tego filmu. Jest podstarzałym hollywoodzkim aktorem rzuconym w sam środek tej magicznej, ultrabrutalnej historii. Karl wnosi do roli Johnny’ego Cage’a coś innego niż w grach. Dodaje swój własny styl, ale myślę, że to będzie świeże podejście. Jest tu pewien element nowości – powiedział Ed Boon, współtwórca Mortal Kombat i szef studia NetherRealm.