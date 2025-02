Mortal Kombat 2 prezentuje nowego bohatera. Tak wygląda Johnny Cage

W popularnego bohatera wcielił się Karl Urban, gwiazda The Boys.

Warner Bros. przypomina o tegorocznej premierze Mortal Kombat 2. Filmowa seria powróci już tej jesieni i właśnie rozpoczęła się kampania marketingowa produkcji. Wcześniej mogliśmy zobaczyć jedynie publikowane przez twórców zdjęcia z planu, ale teraz zadebiutował pierwszy oficjalny materiał promującą nadchodzącą drugą część Mortal Kombat. Wytwórnia zaprezentowała Johnny’ego Cage’a, który został już zapowiedziany w finale pierwszego filmu.

Mortal Kombat 2 – pierwsza grafika z filmu przedstawia nowego bohatera

Grafika przedstawia plakat fikcyjnego akcyjniaka z udziałem Cage’a. Tytuł produkcji to Uncaged Fury, co może być nawiązaniem do stylu walki tego bohatera w growym Mortal Kombat. Niestety materiał nie zdradza o wiele więcej szczegółów, poza samym wyglądem Johnny’ego Cage’a, w którego wciela się Karl Urban.

Wczytywanie ramki mediów.