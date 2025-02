Mortal Kombat 2 dłuższy od pierwszej części. Znamy czas trwania filmu

Do czasu premiery jeszcze coś może się zmienić, ale obecnie druga część Mortal Kombat jest dłuższa od pierwszej.

Po czterech długich latach nareszcie w tym roku doczekamy się premiery Mortal Kombat 2. Na pierwszy oficjalny zwiastun będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale już dwa tygodnie temu Warner Bros. udostępnił pierwszy plakat filmu, na którym po raz pierwszy zaprezentowali nowego wojownika, czyli Johnny’ego Cage’a. Wkrótce kampania marketingowa powinna ruszyć pełną parą, a teraz dowiedzieliśmy się, ile Mortal Kombat 2 będzie trwał. Okazuje się, że obecna wersja jest dłuższy od pierwszej części.

Mortal Kombat 2 – czas trwania filmu

Postprodukcja Mortal Kombat 2 wciąż trwa, więc ostateczny czas trwania do czasu premiery może się jeszcze zmienić. Jednak jak przedstawił serwis Feature First, obecny metraż trwa 1 godzinę i 56 minut. Jest to o 6 minut dłużej od pierwszego filmu, który trwał 1 godzinę i 50 minut.