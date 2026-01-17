Były „loremaster” Elder Scrolls wyjaśnia odejście z Bethesdy i wizję TES 6

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że seria The Elder Scrolls to jedna z najważniejszych RPG-owych marek w świecie gamingu. I jak każda seria, ta również ma swoich ojców.

Jednym z nich bez wątpienia można nazwać Kurta Kuhlmanna, który przez 20 lat pracował w Bethesdzie, stając się swoistym "loremasterem”. Jesienią 2023 roku niespodziewanie odszedł z firmy, a teraz, nieco ponad 2 lata później, postanowił zabrać głos. Dlaczego Kurt Kuhlmann opuścił Bethesdę i jak wyobrażał sobie The Elder Scrolls 6? Kuhlmann miał swój znaczący udział w pracach nad ostatnimi częściami cyklu The Elder Scrolls. Najpierw jako młodszy projektant działał przy Daggerfallu oraz spin-offie, The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Z kolei przy Morrowindzie, jak i Oblivionie oraz Skyrimie jego wkład był już znaczący. Podobnie miało być w przypadku The Elder Scrolls 6, którego jednak, jak wiemy, po dziś dzień nie ma. Tak jak zresztą nie ma również Kuhlmanna w Bethesdzie.

Swoją przygodę z firmą zaczynał jeszcze w czasach, gdy ta dosłownie funkcjonowała w piwnicy. Czas jednak mijał, a Bethesda odnosiła kolejne sukcesy i rozrastała się, otwierając kolejne biura. W tym czasie właściciel studia, ZeniMax Media, wchłonął m.in. BattleCry Studios i Escalation Studios, zanim sam w 2021 roku został wykupiony przez Microsoft. Gdy dochodzisz do takiego rozmiaru, nie może być tak, że ludzie po prostu wchodzą do biura Todda Howarda, by porozmawiać o jakimś elemencie projektu. Nie chodził on na lunch z każdym… To inna sytuacja, gdy masz 400 osób, cztery studia, wielki biznes i teraz zaangażowany jest również Microsoft – wspomina Kuhlmann. Wraz ze zmianami realiów zmieniał się również styl pracy w firmie. Pion komunikacyjny stawał się coraz bardziej skomplikowany i momentami trudno było znaleźć kogoś, kto podjął daną decyzję. Na dodatek następowały przerwy w komunikacji, co było odczuwalne np. przy tworzeniu Starfielda. Ten stały rozwój powodował również, że Howard, główny projektant, miał coraz mniej czasu i możliwości, by realnie angażować się w szczegóły projektów. Todd to bardzo dobry szef projektu i w gruncie rzeczy sądzę, że jest projektantem całym swoim sercem, jest w tym dobry. Oczywiście, gdy spojrzymy wstecz na jego gry. Niemniej z biegiem czasu stawał się on coraz bardziej zajęty, a każda część jego coraz większej firmy chciała, by robił on rzeczy w ramach jej projektu… Zaczął być odciągany – stwierdził były pracownik Bethesdy. Zmiany dosięgły też innych weteranów firmy. Jak podaje Kuhlmann, doszło do sytuacji, w której doświadczeni i starsi stażem deweloperzy, zamiast korzystać ze swojej wiedzy w praktyczny sposób, przejmowali role kierownicze, stając się bardziej menadżerami niż twórcami. Ale to nie ta zmiana filozofii działania skłoniła Amerykanina do tego, by po dwóch dekadach rzucić ręcznik.

Decydująca była obietnica, jaką Kuhlmannowi miał złożyć Todd Howard oraz to, co było potem. Szef Bethesdy miał zapewnić, iż kolejnym projektem po Fallout 4, który ukazał się w 2015 roku, będzie The Elder Scrolls 6. Z kolei sam Kuhlmann miał być zapewniany, że zostanie szefem tego projektu. Niemniej finalnie żadna z tych rzeczy nie miała miejsca. Oczywiście po Fallout 4 nie zajęliśmy się TES6. Zrobiliśmy Fallout 76 i nawet po tym nie zaczęliśmy robić TES6, bo zrobiliśmy Starfielda, który w porównaniu do innych stał się niezwykle długim projektem. Z mojej perspektywy czekałem więc 11 lat, by zostać głównym projektantem TES6. Co oczywiste, byłem jednym z najstarszych stażem i zebrałem wiele doświadczenia. Bruce [Nesmith, projektant Bethesdy – przyp. red.] i ja wspólnie odpowiadaliśmy za Skyrima. Wydaje mi się, że większość ludzi nazwałoby ten projekt udanym, myślałem więc, że nie jest nierozsądną myśl, iż mógłbym z powodzeniem przewodzić TES6. To nie były tylko moje oczekiwania – powiedziano mi, że tak się stanie. Ale potem podjęli decyzję, że nie, nie zostaniesz głównym projektantem – wspomina Kuhlmann z bólem. Próbowano zaoferować mu inną posadę, ale finalnie była to kropla, która przelała czarę. I skłoniła wieloletniego pracownika Bethesdy do opuszczenia firmy. Dziś pracuje on w podległym Tencentowi studiu Lightspeed LA. Nadal też ma w głowie pomysł na to, jak poprowadziłby fabułę nowego The Elder Scrolls. Miałem w głowie myśl, że TES6 byłoby niczym Imperium Kontratakuje – stwierdził doświadczony projektant. W praktyce miało to oznaczać triumf elfich supremacjonistów z Thalmor, którzy jeszcze w Skyrimie chcieli zawładnąć całym Tamriel. Taki rozwój opowieści wraz z cliffhangerem na samym końcu miał być, zdaniem Kuhlmanna, idealnym wstępem do The Elder Scrolls 7. Jednocześnie jednak deweloper przyznał, że sama Bethesda nie pozwoliłaby na złe zakończenie. Z jednej strony z uwagi na samą politykę firmy, a z drugiej również na tempo prac, które wiązałoby się z czekaniem na dalszy ciąg opowieści kilka, a może nawet kilkanaście lat.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

