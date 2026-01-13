Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls 6 i Fallout 5 będą rozczarowaniem? Były deweloper Bethesdy uważa, że Skyrima nie da się przebić

Radosław Krajewski
2026/01/13 10:50
Gry może będą wielkie i pełne zawartości, ale niektórzy gracze i tak mogą poczuć się zawiedzeni.

Były główny artysta Bethesdy uważa, że The Elder Scrolls 6 oraz Fallout 5 znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Według Nate’a Purkeypile’a skala oczekiwań fanów jest dziś tak ogromna, że deweloperzy mogą nie mieć realnych szans na pełne zadowolenie odbiorców, niezależnie od finalnej jakości gier.

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 i Fallout 5 dadzą radę przebić Skyrima? Nie według byłego dewelopera Bethesdy

Purkeypile, który przez lata pracował w Bethesda Game Studios, zwraca uwagę, że poprzeczka została ustawiona niezwykle wysoko już przy okazji The Elder Scrolls 5: Skyrim. Tytuł ten do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych gier w historii, co sprawia, że każda kolejna odsłona serii automatycznie porównywana jest z legendą sprzed lat.

Były deweloper zauważa też, że nastroje wokół Bethesdy w ostatnich latach uległy zmianie. Odbiór Fallout 4 był bardziej stonowany niż oczekiwano, a Starfield spotkał się z wyraźnie podzielonymi opiniami graczy i recenzentów. To wszystko sprawia, że presja na kolejne projekty tylko rośnie, zwłaszcza że czas oczekiwania na nie liczony jest już w dekadach.

W rozmowie z Esports Insider Purkeypile przyznał wprost, że taka sytuacja miała wpływ na jego decyzję o odejściu ze studia:

Tak i to zdecydowanie miało znaczenie, gdy odchodziłem, bo skoro Skyrim jest jedną z dziesięciu najlepszych gier wszech czasów, to jak w ogóle można to przebić?

Artysta podkreśla jednak, że nadal kibicuje zespołowi odpowiedzialnemu za nową odsłonę serii:

Jeśli im się uda, świetnie. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczna gra. Ale nawet jeśli okaże się tak samo dobra jak Skyrim, i tak pojawi się mnóstwo nienawistnych komentarzy. Jestem pewien, że znowu pojawią się groźby śmierci i podobne rzeczy. To bardzo przykre, że doszło do takiego punktu.

Purkeypile odniósł się również do strategii wczesnych zapowiedzi i długiego milczenia wokół premier:

Zawsze zakładałem, że ogłoszenie Starfielda miało pokazać, że nad czymś pracujemy, bo od Skyrima minęło już tak dużo czasu, że trzeba było uspokoić ludzi. To bardzo drogi sposób na robienie czegoś takiego, bo takie zwiastuny nie są tanie.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Todd Howard zapewniał, że prace nad The Elder Scrolls 6 przebiegają „naprawdę dobrze”. Były deweloper uważa jednak, że obecnie Bethesda jest bardziej skłonna do opóźniania premier, jeśli ma to przełożyć się na jakość:

Wyobrażam sobie, że dostarczenie nowego The Elder Scrollsa zajmie sporo czasu, bo presja jest ogromna. Starfield pokazał, że studio w końcu potrafi powiedzieć: opóźniamy projekt. Kiedyś tak nie było. Przy Skyrimie usłyszeliśmy: wychodzi 11.11.11 i nagle było: co? Okej, żadnej presji.

Na koniec Purkeypile zaznacza, że dziś mniejsza jest presja ekonomiczna, by wypchnąć grę na konkretną datę, a większa, by faktycznie dopracować ją do wysokiego poziomu:

Jest mniejsza presja, żeby po prostu wyznaczyć datę premiery, ale większa, żeby upewnić się, że gra jest naprawdę dobra. To zdrowe podejście, o ile zespół jest traktowany uczciwie i jasno informowany o planach.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-elder-scrolls/former-bethesda-lead-artist-thinks-the-elder-scrolls-6-and-fallout-5-are-in-a-no-win-situation-due-to-fan-expectations-skyrim-being-one-of-the-top-10-games-of-all-time-how-do-you-beat-that/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 11:53
dariuszp napisał: 

Warto wspomnieć jeszcze o jednym. Fallout 4 czy 76 są znacząco uproszczone względem poprzednich gier. Tak samo Starfield. Mega uproszczony. Bethesda celuje w niedzielnego gracza. Wiec jeżeli ten trend się utrzyma to tym gorzej dla TES.

Ale nie musi bo trzeba pamiętać że BG3 pokazuje że bardziej ambitne RPG mają miejsce na rynku. Ale wątpię żeby Bethesda wyciągnęła z tego lekcje.

Ale najbardziej z tego wszystkiego bawi mnie to że wszyscy już zapomnieli o BioWare :-)

Ale czy Oblivion był ambitnym RPG, albo Skyrim ?, na swoje czasy oferowały ogromy otwarty świat co nie było wtedy jeszcze powszechne i dużą wolność. Nawet dobrze napisany Morrowind cierpiał przez słaby system dialogów, bo brak dubbingu można uzasadnić czasami ale czytane rpgi z tamtego czasu jak BG2 robiły to lepiej. Tak samo Arena, Daggerfall nie miały w zasadzie fabuły bo największym ficzerem był gigantyczny generowany świat, F3 to liniowa gra która się kiepsko zestarzała a w F4 to wszyscy wiedzą jakie były cudowne dialogi

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:16

Tyle że mało kto już porównuje gry do Skyrim. Po Skyrim wyznacznikiem stał się Wiedźmin 3. Po Wiedźmin 3 był nim Cyberpunk 2077. Do tego mamy Baldur's Gate 3 ale nie uważam że zastąpił Cyberpunka. CP nadal jest wyznacznikiem dla pierwszoosobowych RPG gdzie BG dla gier bazujących na drużynie.

W zeszłym roku do tego grona wg mnie doszło Kingdom Come 2.

Ostatni raz porównania do gier Bethesdy widziałem przy Avowed. I porównania tyczyły się detali jak np czy strzała podlega fizyce czy nie. Albo czy strażnicy reagują jeżeli gracz jest zaatakowany.

Także realnie mówiąc, jak wyjdzie TES to będziemy go porównywać do CP2077 i KCD2 zakładając że nic zwalajacego z nóg nie wyjdzie międzyczasie. I jeżeli Bethesda nie zmieni silnika albo poważnie nie rozbuduje obecnego poprawiając np ekrany ładowania co 5 kroków to już teraz mogę powiedzieć że przegrają. Ich formuła się zestarzała.

A trzeba pamiętać że Warhorse, CDPR, Owlcat i inne studia pracują już nad kolejnymi tytułami. 

Warto wspomnieć jeszcze o jednym. Fallout 4 czy 76 są znacząco uproszczone względem poprzednich gier. Tak samo Starfield. Mega uproszczony. Bethesda celuje w niedzielnego gracza. Wiec jeżeli ten trend się utrzyma to tym gorzej dla TES.

Ale nie musi bo trzeba pamiętać że BG3 pokazuje że bardziej ambitne RPG mają miejsce na rynku. Ale wątpię żeby Bethesda wyciągnęła z tego lekcje.

Ale najbardziej z tego wszystkiego bawi mnie to że wszyscy już zapomnieli o BioWare :-)




