Zaloguj się lub Zarejestruj

Krwawy sport powróci w remake’u. Niedoświadczona reżyserka pokona legendarny film z Jean-Claude Van Dammem?

Radosław Krajewski
2026/03/18 16:00
3
0

Zaskakujący dobór reżyserki dla nowej wersji kultowego Krwawego sportu.

Powstaje remake Krwawego sportu, czyli kultowego filmu o sztukach walki z 1988 roku. Ogłoszono, że za projekt odpowiadać będzie Michaela Coel, która obecnie ma na koncie wyłącznie reżyserię serialu Mogę cię zniszczyć z 2020 roku, który zakończył się już po pierwszym sezonie oraz filmu Mother Mary, który czeka na swoją premierę. Coel napisze również scenariusz do powstającego filmu od studia A24.

Krwawy sport –
Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły nowej wersji. Nie wiadomo więc, czy remake będzie wiernym odtworzeniem historii, czy też Coel zdecyduje się na bardziej autorską interpretację materiału źródłowego. Nie jest znana również obsada nowego Krwawego sportu.

Od dawna podziwiam zawodników i jestem zdumiona dyscypliną, intensywnością oraz izolacją, jakiej wymaga od nich ten sport. Jestem podekscytowana możliwością zgłębiania tego świata, zwłaszcza we współpracy z A24. No to jedziemy – przyznała Coel.

Michaela Coel oprócz serialu Mogę cię zniszczyć znana jest również z Czarnego lustra, Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu oraz serialu Pan i Pani Smith. Nowy Krwawy sport będzie jej kolejnym projektem realizowanym wspólnie z A24, po miniserialu First Day on Earth oraz filmie Mother Mary, który ma trafić do kin w kwietniu.

GramTV przedstawia:

Za produkcję remake’u odpowiadają Marc Toberoff oraz Alberto Lensi, natomiast funkcje producentów wykonawczych obejmą Stuart Manashil i Peggy DiSalle. A24 zajmie się finansowaniem oraz dystrybucją filmu.

Oryginalny Krwawy sport z 1988 roku, w którym wystąpił Jean Claude Van Damme, opowiadał historię amerykańskiego żołnierza i mistrza ninjutsu, biorącego udział w nielegalnym turnieju sztuk walki w Hongkongu. Produkcja szybko zdobyła status kultowej i na stałe zapisała się w historii kina akcji.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/michaela-coel-bloodsport-remake-a24-1236691553/

Tagi:

Popkultura
film
remake
Jean-Claude Van Damme
Michaela Coel
film akcji
A24
kino kopane
Krwawy sport
Bloodsport
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 17:01

A czemu Majkela wygląda trochę... jak Majkel? xd

;)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:43

Ciekaw jestem co z tego wyjdzie.

Krwawy sport to było typowe kino klasy B tamtych czasów. Też nie spodobał się krytykom.

Film miał mały budżet, jest prosty i nie miał gwiazd. To był właśnie film który zamienił Van Dama w gwiazdę.

Za ten film dostał tylko 25,000 USD.

Ciekaw jestem czy uda im się to powtórzyć.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:29

Ja już nie mam nawet słów. I oni się później pytają "dlaczego nikt nie ogląda naszych filmów?".

Nie wystarczy im ile krzywdy np. wyrządziła taka Maggie Gyllenhaal idei dawania kobietom dużych budżetów na filmy? Na jedną Gerwig i jej Barbie przypada kilka takich Chloe Zhao i jej Eternals.No i jaka jest idea dawania reżyserkom filmów totalnie nie dla kobiet jako głównego odbiorcy?Cofają rozwój kina tworzonego przez kobiety o wiele lat wstecz bo każdy producent dwa razy zastanowi się żeby dawać im duża kasę po takich sukcesach jak "Panna młoda!" (100 mln dolarów straty).




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112