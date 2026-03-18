Krwawy sport powróci w remake’u. Niedoświadczona reżyserka pokona legendarny film z Jean-Claude Van Dammem?

Zaskakujący dobór reżyserki dla nowej wersji kultowego Krwawego sportu.
Powstaje remake Krwawego sportu, czyli kultowego filmu o sztukach walki z 1988 roku. Ogłoszono, że za projekt odpowiadać będzie Michaela Coel, która obecnie ma na koncie wyłącznie reżyserię serialu Mogę cię zniszczyć z 2020 roku, który zakończył się już po pierwszym sezonie oraz filmu Mother Mary, który czeka na swoją premierę. Coel napisze również scenariusz do powstającego filmu od studia A24.
Krwawy sport – Michaela Coel nakręci remake kultowego filmu z Jean-Claude Van Dammem
Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły nowej wersji. Nie wiadomo więc, czy remake będzie wiernym odtworzeniem historii, czy też Coel zdecyduje się na bardziej autorską interpretację materiału źródłowego. Nie jest znana również obsada nowego Krwawego sportu.
Od dawna podziwiam zawodników i jestem zdumiona dyscypliną, intensywnością oraz izolacją, jakiej wymaga od nich ten sport. Jestem podekscytowana możliwością zgłębiania tego świata, zwłaszcza we współpracy z A24. No to jedziemy – przyznała Coel.
Michaela Coel oprócz serialu Mogę cię zniszczyć znana jest również z Czarnego lustra, Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu oraz serialu Pan i Pani Smith. Nowy Krwawy sport będzie jej kolejnym projektem realizowanym wspólnie z A24, po miniserialu First Day on Earth oraz filmie Mother Mary, który ma trafić do kin w kwietniu.
Za produkcję remake’u odpowiadają Marc Toberoff oraz Alberto Lensi, natomiast funkcje producentów wykonawczych obejmą Stuart Manashil i Peggy DiSalle. A24 zajmie się finansowaniem oraz dystrybucją filmu.
Oryginalny Krwawy sport z 1988 roku, w którym wystąpił Jean Claude Van Damme, opowiadał historię amerykańskiego żołnierza i mistrza ninjutsu, biorącego udział w nielegalnym turnieju sztuk walki w Hongkongu. Produkcja szybko zdobyła status kultowej i na stałe zapisała się w historii kina akcji.