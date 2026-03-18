Krwawy sport powróci w remake’u. Niedoświadczona reżyserka pokona legendarny film z Jean-Claude Van Dammem?

Powstaje remake Krwawego sportu, czyli kultowego filmu o sztukach walki z 1988 roku. Ogłoszono, że za projekt odpowiadać będzie Michaela Coel, która obecnie ma na koncie wyłącznie reżyserię serialu Mogę cię zniszczyć z 2020 roku, który zakończył się już po pierwszym sezonie oraz filmu Mother Mary, który czeka na swoją premierę. Coel napisze również scenariusz do powstającego filmu od studia A24.

Krwawy sport – Michaela Coel nakręci remake kultowego filmu z Jean-Claude Van Dammem

Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły nowej wersji. Nie wiadomo więc, czy remake będzie wiernym odtworzeniem historii, czy też Coel zdecyduje się na bardziej autorską interpretację materiału źródłowego. Nie jest znana również obsada nowego Krwawego sportu.