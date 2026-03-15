GTA w uniwersum Simpsonów powróci?

Simpsonowie towarzyszą nam już od 37 lat. Legendarny serial jest więc starszy niż wielu czytających te słowa. W tym czasie wielokrotnie podejmowano próby przeniesienia perypetii rodziny ze Springfield na ekrany komputerów.

Próby te częściej wychodziły gorzej, rzadziej lepiej. Ale jest też pewna perełka, którą wielu wspomina z nostalgią.

Wraca temat powrotu The Simpsons: Hit & Run

Mowa tutaj o The Simpsons: Hit & Run, którego obecnie nie da się już nigdzie legalnie nabyć. Nadzieje fanów na powrót produkcji wlał jednak obecny showrunner Simpsonów, Matt Selman. 54-latek, który brał udział w pracach nad wspomnianym Hit & Run, udzielił niedawno wywiadu magazynowi People. Okazja ku temu była przednia, bo legendarna animacja przekroczyła granicę 800 odcinków. Tak czy inaczej, Amerykanin dał do zrozumienia, że wszystko jest możliwe. To w połączeniu z powrotem twórców gry z Radical Entertainment, którzy obecnie są już znani jako, daje podstawy do optymizmu. Trudno jednak powiedzieć, czy w razie czego miałby powstać remake wspomnianej produkcji, czy też jej pełnoprawny sequel.