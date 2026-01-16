Zaloguj się lub Zarejestruj

Moon Studios ma powód do dumy. No Rest for the Wicked osiąga ważny kamień milowy

Patrycja Pietrowska
2026/01/16 18:30
0
0

Moon Studios świętuje ważny kamień milowy.

Moon Studios poinformowało, że sprzedaż gry No Rest for the Wicked w formule wczesnego dostępu przekroczyła milion egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty na krótko przed ujawnieniem istotnej aktualizacji zatytułowanej „Together”, która zadebiutuje 22 stycznia i wprowadzi do gry rozgrywkę kooperacyjną.

No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked przekracza milion sprzedanych kopii. Sukces w Early Access tuż przed dużą aktualizacją

No Rest for the Wicked zadebiutowało w Early Access na PC za pośrednictwem platformy Steam 18 kwietnia 2024 roku. Pełne wydanie gry planowane jest na PlayStation 5, Xbox Series oraz komputery osobiste.

W oficjalnym komunikacie Moon Studios podziękowało graczom za zaufanie i wsparcie.Milion sprzedanych kopii na Steamie. Uwierzyliście w No Rest for the Wicked już na etapie wczesnego dostępu i pomogliście nam zbudować grę w takiej formie, jaką ma dziś” – przekazali twórcy, zaznaczając, że wraz z premierą aktualizacji „Together” świat gry stanie się „większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej”.

To osiągnięcie, którego absolutnie nie traktujemy lekko. Wraz z premierą aktualizacji Together w przyszłym tygodniu świat gry stanie się większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękujemy, że jesteście z nami i za całe okazane wsparcie.

GramTV przedstawia:

Nadchodzący update wprowadza tryb współpracy, który ma na nowo zinterpretować kooperację znaną z gier action RPG oraz MMORPG. Do czterech graczy będzie mogło jednocześnie funkcjonować w jednym, trwałym świecie bez konieczności stałej obecności hosta. Zmiany obejmą także walkę inspirowaną gatunkiem soulslike, w której przeciwnicy będą reagować bardziej naturalnie na otoczenie i przewagę liczebną graczy. Oprócz funkcji sieciowych twórcy przygotowali również liczne poprawki jakości życia, usprawniające rozgrywkę.

Przypomnijmy, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na PC. W pełnej wersji gra ukaże się również na PS5 oraz Xboxach Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/no-rest-for-the-wicked-early-access-sales-top-one-million

Tagi:

News
aktualizacja
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
tryb multiplayer
sprzedaż
tryb kooperacji
No Rest for The Wicked
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112