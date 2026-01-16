Moon Studios ma powód do dumy. No Rest for the Wicked osiąga ważny kamień milowy

Moon Studios świętuje ważny kamień milowy.

Moon Studios poinformowało, że sprzedaż gry No Rest for the Wicked w formule wczesnego dostępu przekroczyła milion egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty na krótko przed ujawnieniem istotnej aktualizacji zatytułowanej „Together”, która zadebiutuje 22 stycznia i wprowadzi do gry rozgrywkę kooperacyjną. No Rest for the Wicked przekracza milion sprzedanych kopii. Sukces w Early Access tuż przed dużą aktualizacją No Rest for the Wicked zadebiutowało w Early Access na PC za pośrednictwem platformy Steam 18 kwietnia 2024 roku. Pełne wydanie gry planowane jest na PlayStation 5, Xbox Series oraz komputery osobiste.

W oficjalnym komunikacie Moon Studios podziękowało graczom za zaufanie i wsparcie. „Milion sprzedanych kopii na Steamie. Uwierzyliście w No Rest for the Wicked już na etapie wczesnego dostępu i pomogliście nam zbudować grę w takiej formie, jaką ma dziś” – przekazali twórcy, zaznaczając, że wraz z premierą aktualizacji „Together” świat gry stanie się „większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej”. To osiągnięcie, którego absolutnie nie traktujemy lekko. Wraz z premierą aktualizacji Together w przyszłym tygodniu świat gry stanie się większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękujemy, że jesteście z nami i za całe okazane wsparcie.

Nadchodzący update wprowadza tryb współpracy, który ma na nowo zinterpretować kooperację znaną z gier action RPG oraz MMORPG. Do czterech graczy będzie mogło jednocześnie funkcjonować w jednym, trwałym świecie bez konieczności stałej obecności hosta. Zmiany obejmą także walkę inspirowaną gatunkiem soulslike, w której przeciwnicy będą reagować bardziej naturalnie na otoczenie i przewagę liczebną graczy. Oprócz funkcji sieciowych twórcy przygotowali również liczne poprawki jakości życia, usprawniające rozgrywkę. Przypomnijmy, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na PC. W pełnej wersji gra ukaże się również na PS5 oraz Xboxach Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



