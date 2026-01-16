Moon Studios ma powód do dumy. No Rest for the Wicked osiąga ważny kamień milowy

Moon Studios poinformowało, że sprzedaż gry No Rest for the Wicked w formule wczesnego dostępu przekroczyła milion egzemplarzy. Wynik ten został osiągnięty na krótko przed ujawnieniem istotnej aktualizacji zatytułowanej „Together”, która zadebiutuje 22 stycznia i wprowadzi do gry rozgrywkę kooperacyjną.
No Rest for the Wicked przekracza milion sprzedanych kopii. Sukces w Early Access tuż przed dużą aktualizacją
No Rest for the Wicked zadebiutowało w Early Access na PC za pośrednictwem platformy Steam 18 kwietnia 2024 roku. Pełne wydanie gry planowane jest na PlayStation 5, Xbox Series oraz komputery osobiste.
W oficjalnym komunikacie Moon Studios podziękowało graczom za zaufanie i wsparcie. „Milion sprzedanych kopii na Steamie. Uwierzyliście w No Rest for the Wicked już na etapie wczesnego dostępu i pomogliście nam zbudować grę w takiej formie, jaką ma dziś” – przekazali twórcy, zaznaczając, że wraz z premierą aktualizacji „Together” świat gry stanie się „większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej”.
To osiągnięcie, którego absolutnie nie traktujemy lekko. Wraz z premierą aktualizacji Together w przyszłym tygodniu świat gry stanie się większy i bardziej wspólny niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękujemy, że jesteście z nami i za całe okazane wsparcie.
Nadchodzący update wprowadza tryb współpracy, który ma na nowo zinterpretować kooperację znaną z gier action RPG oraz MMORPG. Do czterech graczy będzie mogło jednocześnie funkcjonować w jednym, trwałym świecie bez konieczności stałej obecności hosta. Zmiany obejmą także walkę inspirowaną gatunkiem soulslike, w której przeciwnicy będą reagować bardziej naturalnie na otoczenie i przewagę liczebną graczy. Oprócz funkcji sieciowych twórcy przygotowali również liczne poprawki jakości życia, usprawniające rozgrywkę.
